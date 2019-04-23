Степашин предложил главам Крыма и Севастополя заняться другим делом

Государственная программа переселения из аварийного и ветхого жилья в Республике Крым и городе Севастополе полностью провалена, несмотря на выделенные в полном объёме деньги.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире ОТР заявил глава наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», экс-премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Кроме Крымского полуострова, провалили программу также Тува и Дагестан. Но особенно Степашина возмутило то, что глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вместо внятных отчётов по программе постоянно ссылаются на «тяжёлое украинское наследие».

«Меня смущает ситуация в Крыму и Севастополе, в 2018 году программа была провалена, деньги при этом были выделены. Друзья мои, не можете работать – займитесь другим делом. Или уезжайте в Украину!" – резко высказался Степашин.

Напомним, федеральный центр вынужден постоянно продлевать Крыму сроки реализации важных государственных программ и увеличивать их финансирование. В частности, из-за отставания в строительстве сетевой инфраструктуры, за которую отвечало региональное правительство, с большим опозданием запущены две новые ТЭС.

В очередной раз продлены сроки лицензирования государственных медучреждений и оформления земли и дачной собственности. Сорваны около 40 проектов Федеральной целевой программы.

В тюрьме находятся уже два заместителя главы Крыма, а один экс-вице-премьер подался в бега.

Как сообщал «Новый День», 2018 год год запомнится крымчанам запуском крупных инфраструктурных объектов федерального масштаба. Однако местная власть, как и в прошлые годы, больше обещала, чем делала.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.04.19

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