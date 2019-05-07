«Безраздельное вредительство»: крымские власти взяли в заложники Кремль (ВИДЕО)

Полная бесконтрольность и попустительство в отношении главы Крыма и его ближайшего окружения со стороны федерального центра приводят не только к колоссальным финансовым потерям для российской казны, но уже оборачиваются геополитическими издержками для самого Кремля.

Ситуативную ставку на Сергея Аксёнова в горячие дни Крымской весны в администрации Путина посчитали настолько оправданной, что не заметили, как попали в очень неприятную политическую зависимость от крайне сомнительной, во всех смыслах, команды главы Крыма, пять лет безраздельно господствующей на полуострове.

Об этом в комментарии агентству «Новый День» заявил российский политолог Павел Никаноров.

Последним вопиющим примером такой безнаказанной и вредительской деятельности команды Аксёнова политолог назвал недавнее публичное, на местном государственном ТВ, разрезание на куски и поедание огромной, в виде торта, «головы Дональда Трампа» – накануне продолжительных телефонных переговоров российского и американского лидеров по весьма чувствительной для Кремля широкой геополитической повестке.

«Мало того, что они бездарно и цинично перенимают садистские публичные манеры своих недавних украинских хозяев, они даже не способны понять, в чём заключаются интересы и авторитет России как глобальной и ответственной мировой державы, – делает вывод Никаноров. – Я уже не говорю о катастрофических провалах крымского руководства в реализации Федеральных целевых программ и других важнейших региональных проектов, сопровождающихся тотальным разбазариванием направляемых на эти цели средств. Полная экономическая и политическая некомпетенстность главы Крыма и его окружения усугубляются, в данном случае, приобретёнными за долгие годы службы Украине финансовой, мягко скажем, нечистоплотностью чиновников, организационным разгильдяйством и моральной вседозволенностью".

«Очевидно, что дальнейшее пребывание Сергея Аксёнова на посту главы Респбулики Крым принесёт гораздо больше вреда Москве, чем возможная медийная реакция на его отставку, –продолжает Никаноров. – Чем раньше это поймут в Кремле, тем лучше и для крымчан, и для России в целом. В конце концов, Аксёнов – не Кадыров, от которого реально зависит социальная и политическая стабильность в Чечне. Тем более, что найти замену Аксёнову в лице авторитетного и компетентного человека с материка вполне возможно, несмотря даже на определённый кадровый дефицит».

Напомним, недавно сотрудники подконтрольной крымскому правительству государственной телерадиокомпании «Крым» отличились тем, что на профессиональный юбилей телеканала заказали, разрезали и съели огромный торт в виде головы американского президента Дональда Трампа. Таким образом они решили «отблагодарить» США за антикрымские и антироссийские санкции.

С юбилеем журналистов телерадиокомпании поздравил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Уверен, что коллектив компании готов к любым трудностям и испытаниям, закален в бою и справится со всеми вызовами и задачами. В свою очередь, мы будем помогать развитию телерадиовещания на полуострове и продолжим курс модернизации компании и, соответственно, создания хороших условий для работы журналистам», – заявил Аксёнов и не преминул отметить, что в 2014 году сотрудники компании «освещали события так, как они происходили на самом деле, помогали избегать провокаций, формирующихся в информационном поле, и отстаивали принципы справедливости».

Однако акция с «поеданием Трампа» накануне телефонного разговора президентов России и США вызвала грандиозный скандал, что, в свою очередь, вынудило перепугавшееся правительство Крыма лихорадочно удалять злосчастное видео из интернета.

«После реакции Кремля видеоролик (как раз накануне звонка американского гаранта Путину) внутриполитический блок главы республики Аксенова зачистил даже в Telegram, но Караульный (телеграм-канал «Караульный» – прим. «НД») успел сделать репост этого безумия», – написал телеграм-канал «Крымский канал».

Видео из telegram-канала «Караульный»

Как провокацию восприняли историю с тортом и другие крымчане:

«Считаю, тут все признаки статьи 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, – от метил крымский блогер, юрист,общественник Александр Талиров. – Напишу заявление в СК РФ, пусть проверят деятелей…»

Стоит отметить, что заимствование крымскими представителями власти диких украинских пиар-акций и экспериментов не ограничивается публичным «съедением» политических противников.

Так, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе «догадался» широко объявить о формировании досье на всех «крымоненавистников» для передачи их данных в компетентные органы. Инициативу крымского политика сразу же сравнили с деятельностью скандально известного украинского националистического сайта «Миротворец».

Большинство блогеров и пользователей соцсетей заявили тогда, что россиянам негоже перенимать методы пособников преступного киевского режима, а «привлекать к ответственности» следует не за политическую оппозицию Москве и Крыму, а за конкретные преступления против прав человека.

Как сообщал «Новый День», федеральный центр вынужден постоянно продлевать Крыму сроки реализации важных государственных программ и увеличивать их финансирование. В частности, из-за отставания в строительстве сетевой инфраструктуры, за которую отвечало региональное правительство, с большим опозданием запущены две новые ТЭС.

В очередной раз продлены сроки лицензирования государственных медицинских и образовательных учреждений и оформления земли и дачной собственности. Сорваны около 40 проектов Федеральной целевой программы.

В тюрьме находятся уже два заместителя главы Крыма, а один экс-вице-премьер подался в бега.

2018 год год запомнится крымчанам запуском крупных инфраструктурных объектов федерального масштаба. Однако местная власть, как и в прошлые годы, больше обещала, чем делала.

Недавно глава наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», экс-премьер-министр РФ Сергей Степашин предложил главам Крыма и Севастополя сменить работу.

По данным Степашина, государственная программа переселения из аварийного и ветхого жилья в Республике Крым и городе Севастополе полностью провалена, несмотря на выделенные в полном объёме деньги.

Особенно его возмутило то, что Аксёнов и Овсянников вместо внятных отчётов по программе постоянно ссылаются на «тяжёлое украинское наследие».

«Меня смущает ситуация в Крыму и Севастополе, в 2018 году программа была провалена, деньги при этом были выделены. Друзья мои, не можете работать – займитесь другим делом. Или уезжайте в Украину!» – резко высказался Степашин.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.05.19

Посчитали – прослезились: на Украине озвучили ущерб от антироссийских санкций. / Украинский нардеп с супругой осквернили ялтинское побережье. / Украсть и не переживать: Нафтогаз убеждает Еврокомиссию поступить с Газпромом по-украински. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»