Ответ на «Миротворец»? В России создали список «крымоненавистников»

Общественная палата Крыма ведет базу публичных лиц, не признающих итоги референдума 2014 года.

«Мы создали досье, в которое будут включены те люди, которых мы называем крымоненавистниками. Это люди, которые не признают выбор крымчан, сделанный в 2014 году», – рассказал председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По его словам, все собранные в досье материалы будут переданы в компетентные органы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «антикрымский» список попали украинские политические деятели, журналисты, актеры, режиссеры и военные. Так, среди крымоненавистников бывший крымчанин, экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко, экс-председатель правительства АРК и правительства Севастополя Сергей Куницын, уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова, бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук, бежавший в Киев преподаватель крымского университета Владимир Казарин, а также ряд представителей действующего киевского режима.

Внесли туда и российских деятелей культуры, не признавших итоги референдума. Напомним, на Украине после воссоединения Крыма с РФ начал работу скандально известный сайт «Миротворец», базу данных которого регулярно пополняют те, кто признает российскую принадлежность полуострова.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.07.18

Угонщики элитных авто проведут в тюрьме от трех до семи лет. / Смертельное ДТП: в Крыму погиб годовалый малыш. / «Заразный» сосед: на Украине зарегистрирована вспышка ботулизма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»