От мелкого чиновника до министра: глава Крыма прозрел – его все игнорируют

Министры, их подчиненные и органы местного самоуправления Крыма игнорируют поручения главы республики. Об этом сам Сергей Аксенов заявил сегодня на выездном заседании Совета министров РК в Судаке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Судак члены правительства приехали практически сразу после того, как была обнародована информация о разгорающемся в городе коррупционном скандале. Правда, эту тему Аксенов поднимать не стал, зато начал заседание Совмина с заявления: данные им поручения никто не выполняет: «Ситуация плачевная. Этими поручениями руководствуюсь только я».

Глава Крыма привел около двух десятков примеров только по Судаку: работа по части из них застыла на стадии разработки проектов и планов действия, к остальным местные чиновники и сотрудники республиканских министерств не приступали совсем. Чиновники не потрудились даже обеспечить теплом собственные кабинеты: в селах Дачное и Лесное никто не решает вопрос отопления территориальных органов власти.

Подобная ситуация характерна для всех регионов, подчеркнул Аксенов и заявил: «На следующей неделе будет административный террор всем администрациям. Кто не выполнил мои поручения, повторять 10 раз не буду. За невыполнением будет наступать конкретное решение и организационные выводы».

Отметим, что с подобными угрозами глава Крыма выступает периодически, однако до масштабных отставок дело обычно не доходит. Любопытно и то, что все озвученные сегодня поручения должны были выполнить в течение 2018 года, некоторые – к 1 июля, а одно даже год назад. Но то, что его поручения подчиненные проигнорировали, глава Крыма выяснил только сейчас.

Судак, Лиана Макоба

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