«Разгильдяйство»: Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников Крыма и Севастополя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев устроил публичный разнос главам регионов за неисполнение поручений президента и правительства РФ. В число провинившихся попали Крым и Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть поручений касалась бизнеса и требовала длительных согласований, но в ряде случаев поручения не выполняются из-за несогласованности действий и нерасторопности чиновников.

«Скажем прямо, по ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная. Многие поручения вовремя не исполняются, – заявил Дмитрий Медведев. – Сроки постоянно корректируются под разными предлогами. Иногда это что-то вполне серьезное, объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по нескольку раз переносят».

Так, с 2012 года в России ведется работа по повышению доступности дошкольного образования, но проблемы остаются в Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Крыму ( не было введено почти 33 тысячи мест). И если в первых трех территориях ситуация объясняется бедностью региональных бюджетов, то для Республики Крым, получающей миллиардные вливания из федеральной казны, такой довод не кажется убедительным. «В целом по республике уровень доступности дошкольного образования составляет 84%. При этом 18 тысяч детей пока не обеспечены местами в детских садах», – признал глава Крыма Сергей Аксенов.

Еще в 2015 году было дано поручение построить инфекционную больницу в Севастополе, но работа до сих пор не началась – местные власти никак не могут определиться с проектом.

«Возникла потребность в переезде. Мы обращались в Министерство обороны, нам поступил отказ. Обращался министр здравоохранения. Сейчас решение связано со строительством модульного инфекционного корпуса, на который необходимы дополнительные средства», – попытался оправдаться губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Это все демонстрирует какую-то просто чудовищную беспомощность, детский сад какой-то, честное слово. Экспертиза была – строить не начали, а сейчас мы хотим еще какой-то модуль сделать, а до этого мы там разговаривали по поводу объектов культурного наследия. Но результат-то, понятно, еще раз говорю, какой, – больницы нет», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Правительству города дали «последний срок» – до 1 сентября.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов тоже жалуется на то, что его поручения не выполняются ни в республиканских министерствах, ни в муниципалитетах. И второй месяц грозит нерадивым подчиненным отставками. Сегодня начинается новая волна контрольных объездов территорий, в преддверии которой крымский премьер пообещал чиновникам «много слез».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.05.19

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