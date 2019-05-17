С вымогательством в больницах Севастополя будет разбираться федеральное правительство

Президент России Владимир Путин обещал взять на личный контроль ситуацию со здравоохранением в Севастополе – вопрос был поднят 16 мая в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главе государства представили сюжет о женщине, больной раком, которой в городском онкологическом диспансере отказали в бесплатной химиотерапии, положенной по закону. Пациентку лечили до тех пор, пока родственники могли за нее платить, причем, деньги через кассу не проводили. Вместе с деньгам закончилась и медицинская помощь. Женщина умерла.

Журналисты, представлявшие сюжет отметили: несмотря на то, что Севастополю выделяются огромные деньги, поручения президента и правительства РФ в сфере медицины не выполняются: до сих пор не построены станция скорой помощи, инфекционная больница, онкологический центр.

«Мы обязательно посмотрим, что там происходило на самом деле. И что касается операции, и что касается химиотерапии, и вымогательства, о котором сейчас сказали, – заявил Владимир Путин. – Средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работает региональная власть в этой связи. Более того, если этих средств недостаточно, мы добавим. Надо только понять, как расходуется то, что уже выделено. Я обязательно посмотрю на это, даже не сомневайтесь».

Напомним, 14 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев устроил публичный разнос главам регионов за неисполнение поручений президента и правительства РФ. В число провинившихся попали Крым и Севастополь. В последнем случае речь шла об инфекционной больнице, к строительству которой в городе не могут приступить 4 года.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 17.05.19

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