В Севастополе незаконно отменяют операции больным раком

В онкодиспансере Севастополя незаконно отменяют операции больным – этот факт всплыл в ходе прокурорской проверки.

Как уже сообщал «Новый День», 16 мая в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта Владимиру Путину представили сюжет о женщине, больной раком, которой в городском онкологическом диспансере Севастополя отказали в бесплатной химиотерапии, положенной по закону. Пациентку лечили до тех пор, пока родственники могли за нее платить, причем, деньги через кассу не проводили. Вместе с деньгам закончилась и медицинская помощь. Женщина умерла. После этого в окнодиспансер пришла прокуратура и выявила в медучреждении массу нарушений.

Так, из запланированных в марте 2019 года 10 операций онкологическим больным 7 отменили, причем не по медицинским показаниям, а по причине организационного характера. Кроме того, были обнаружены факты неполного обеспечения пациентов бесплатными лекарствами.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя вынесла представление об устранении выявленных нарушений.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.06.19

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