Месть врачей? В Севастополе онкобольной пациентке отказали в помощи

В Севастополе разгорается новый медицинский скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз «отметился» онкодиспансер имени Анатолия Задорожного. Врачи медучреждения во второй раз отказали пациентке с онкологией в проведении курса паллиативной химиотерапии. Об этом рассказала дочь больной жительницы Севастополя.

По ее словам, в минувший четверг мать по «скорой помощи» привезли в онколодиспансер на очередной курс химиотерапии, который она, к слову, получает по федеральной квоте. После целого дня пребывания в палате врачи отказали в процедуре, сославшись на прогрессирование заболевания. В выписке было отмечено, что решение о прекращении лечения консилиум принимал после осмотра онкобольной.

«Однако к моей маме никто не подходил, не прикасался, живот не пальпировал. То есть вообще ничего не делали. Написали просто так. Обращалась к главному врачу севастопольского онкодиспансера. Разговаривать он отказывается. На прием не принимает», – цитирует телеканал НТС дочь пациентки.

Она сообщает, что в состав консилиума входили те самые врачи, которые в феврале 2018 года отказали в проведении первого курса химиотерапии, что привело к резкому прогрессированию заболевания.

При этом, по словам севастопольчанки, весной 2018 года во время телеконференции с врачами севастопольского онкодиспансера ведущие специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института имени Петра Герцена настаивали на необходимости проведения химиотерапии даже при прогрессировании заболевания. А в июле уже специалисты Национального института имени Бурденко, оперировавшие пациентку 2 года назад, выдали заключение, что химиотерапия жизненно необходима.

«Главный врач севастопольского онкодиспансера сообщил мне, что заключение НИИ Бурденко для него не является основанием для проведения химиотерапии, так как он не является онкоцентром. А то, что это ведущий национальный институт и вышестоящее медицинское учреждение, почему-то он не обращает внимания», – говорит дочь онкобольной.

По ее мнению, причиной такого отношения может быть пристальный интерес правоохранительных органов к деятельности медучреждения, который возник после серии репортажей и публикаций в СМИ.

«Как мне пообещали, будет возбуждено уголовное дело, так как материалов для его возбуждения достаточно. Следственный комитет работает, вызывает на допросы, люди нервничают, начинают мстить. Но они отыгрываются на больном человеке, инвалиде 1 группы, лежачей женщине. Это, я считаю, не соответствует званию врача, потому что врачи давали клятву Гиппократа», – рассказала женщина.

Отметим, что 4 августа было возбуждено уголовное дело по статье 124 (неоказание помощи больному), сообщает севастопольский новостной портал ForPost.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 06.08.18

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