Крымчанка опасается за свою жизнь после жалобы Путину и просит у президента защиты

Жительница Севастополя Наталья Красулина переживает за безопасность своей семьи и просит помощи у президента России Владимира Путина. По словам женщины, в ее адрес стали поступать угрозы после выхода репортажа, в котором рассказывается история ее матери, скончавшейся от онкологического заболевания после того, как ей отказали в проведении химиотерапии.

Репортаж об умирающей от онкологии женщине показали Владимиру Путину во время пленарного заседания медиафорума Общероссийского народного фронта. К этому моменту женщина уже умерла – не получив должной медицинской поддержки.

У Красулиной есть документальные доказательства необоснованного отказа в лечении ее мамы. Однако она уверена, что эти документы были изъяты из уголовного дела, возбужденного еще 10 месяцев назад. Женщине не позволяли ознакомиться с результатами расследования, ссылаясь на статью 217 Уголовного кодекса.

«Я опасаюсь за себя и за свою семью, потому что в мой адрес еще до выхода ролика звучат угрозы, моя машина загадочно без моего присутствия за рулем попадает в ДТП за день до выхода данного ролика, – заявила Красулин. – Я прошу помощи у всех, у кого есть контакты, кто поможет мне выйти на высшее руководство нашей страны лично, чтобы предоставить лично все документальные доказательства по данному делу».

После вмешательства президента уголовное дело Красулиной быстро отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, на этой неделе женщина обратилась за помощью в городскую прокуратуру.

«Я уверена, что сейчас медицинская экспертиза севастопольская будет оправдывать врачей, так как они, по сути, будут делать эту экспертизу сами на себя, – говорит Красулина. – Также эта экспертиза будет сделана под давлением департамента здравоохранения Севастополя, правительства Севастополя, во избежание наказания. Поэтому я категорически против проведения судебно-медицинской экспертизы у нас в городе в связи с коррупционностью и буду настаивать на проведении данной экспертизы в Москве».

Как сообщила корреспондент Независимого телевидения Севастополя Маргарита Пронина, несмотря на возбуждение уголовного дела, до сих пор ни один врач или чиновник от медицины наказан не был.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 23.05.19

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