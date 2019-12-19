«Господь вас отметит…» Президент России ответил на вопрос крымчанки о больных детях

Жители Крыма предложили лечить и реабилитировать бесплатно всех российских детей без исключения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема была поднята во время сегодняшней пресс-конференции главы государства в Москве. Представительница Крыма сообщила, что она относится к той, многочисленной группе россиян, которые каждое утро начинают с перечисления определенных сумм на лечение детей в ответ на многочисленные просьбы, звучащие с телеэкрана и в соцсетях.

«Можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно – безо всяких условий и льгот», – спросила крымчанка.

«В России здравоохранение бесплатно, как и образование… Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина, но в целом… У нас существенный прогресс в снижении детской смертности», – ответил президент и пустился в рассуждения о демографических проблемах и рождаемости.

«Что касается благотворительной деятельности – этих обращений о помощи для конкретных детей – эти призывы и передачи нельзя запретить… Ну, если таким образом можно помочь кому-то – уже хорошо. Господь вас отметит, когда вы предстанете перед ним… Но, в целом, на общую ситуацию это не влияет… Нужно добиваться, чтобы к детям относились по-особенному…»

Путин сообщил, что некоторые инициативы в этом направлении уже есть: «Так, в отдельную категорию выделили детские рецептуры».

Керчь, Лиана Макоба

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