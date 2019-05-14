Попытка стопятьсот: глава Крыма снова грозится все уволить

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новую волну «административного террора». Об этом было заявлено сегодня на заседании Совета министров РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 мая начинаются повторные объезды муниципалитетов. Первым делом премьер проинспектирует Керчь, 16 мая – посетит Ялту. Главная цель – проверить, как на местах исполняются поручения, данные в течение последних 2,5 лет.

«Ситуация аховая, – заявил Аксенов. – В Приветном (Алушта) полгода назад говорили, что надо решить вопрос с водоводом для 4 улиц. Ничего не сделано. А там работы всего на 2 месяца и на 4 млн! В Грушевке (Судак) никак не могут открыть амбулаторию. Цена вопроса – 300 тысяч. Я хочу предупредить, что многие будут на меня обижаться.

Поручения эти я выписываю не для себя, более того, как ни смешно, они дублируют ваши функциональные обязанности – вы это и так должны делать, без моих поручений. А если вам еще и написали, довели, а вы не собираетесь это выполнять, тогда быстро разойдемся. Завтра – Керчь: будут к вечеру расстроенные, послезавтра – Ялта. Буду еще большие слезы...»

Отметим, что не менее грозные заявления Сергей Аксенов делал еще месяц назад: 10 апреля на выездном совещании в Судаке он констатировал, что данные им поручения никто не выполняет: «Ситуация плачевная. Этими поручениями руководствуюсь только я». И пригрозил: «На следующей неделе будет административный террор всем администрациям. Кто не выполнил мои поручения, повторять 10 раз не буду. За невыполнением будет наступать конкретное решение и организационные выводы». Уже середина мая, а массовых отставок пока не последовало.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.05.19

В Севастополе обкатывается вариант самоуничтожения «Единой России». / Прокуратура заставила два санатория в Ялте убрать заборы с пляжей. / В Севастополе «расстреляли» маршала Румынии. На фестивале документального кино презентовали новые картины. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»