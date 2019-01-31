Шесть МУПов, Фонд капремонта и администрация довели Ялту до коммунального коллапса

Выездное совещание крымского правительства в Ялте вынудило главу Крыма Сергея Аксёнова в очередной раз делать самые грозные заявления и раздавать поручения на ходу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ситуация в коммунальном хозяйстве курортной столицы ухудшилась окончательно, даже в сравнении с неблагополучными прошлыми годами.

Об этом на совещании поведали, в том числе, представители многоквартирных домов.

Местная администрация и МУПы бездействуют, жилой фонд и дороги разрушаются, капремонты подменяются косметическими, мусор, на вывоз которого устанавливаются произвольные расценки, – не вывозится. Генплан города принят с грубейшими нарушениями.

В то же время, протесты прокуратуры администрация полностью игнорирует.

«Я не знаю, есть ли хозяин в этом городе?!», – воскликнула возмущённая представительница многоквартирного дома.

Главу Крыма, между тем, удивило количество МУПов в Ялте.

«Зачем шесть МУПов? Необходимо провести оптимизацию и соответственно будет меньше расходов», – рассудил Аксёнов и вновь дал поручение провести очередное служебное расследование по факту игнорирования должностными лицами обращений граждан.

Пригрозил Аксёнов и фонду капремонта, о безобразной работе которого уже несколько лет сообщают СМИ.

«Мы сейчас Фонд приведем в чувство, министр написал в Федеральную службу безопасности заявление с просьбой провести тотальную проверку. Я поручил также Финнадзору выйти и проверить, кто из должностных лиц попадает в зону ответственности», – грозно высказался Аксенов.

Между тем, многолетняя чрезвычайщина, которую практикует глава Крыма в кадровой политике, по мнению экспертов, ни к чему не приводит.

Напомним, недавно глава Крыма вынудил подать в отставку руководителя Феодосии Сергея Фомича, третьего за два года, – вместе с председателем городского совета Владимиром Титаренко. Оба написали заявления об увольнении.

Отставка состоялась после месяца предупреждений и скандалов в связи с неудовлетворительным управлением местной властью хозяйственной и социальной сферами города.

Не лучше обстоят дела и в Симферополе, где свеженазначенная градоначальница, победившая недавно в конкурсе никому неизвестного безработного, до сих пор не понимает, «в каком направлении двигаться».

Как сообщал «Новый День», при руководстве главы республики Сергее Аксёнове в Крыму не утихает кадровая чехарда, которая спровождается не менее скандальной – коррупционной.

За четыре года сменилась масса не справившихся со своей работой глав администраций, чиновников и министров, в том числе четыре министра ЖКХ. Два вице-премьера оказались за решёткой.

«Там бесконечная кадровая чехарда. Человек два-три месяца работает замом министра и увольняется. Аксенов так и не смог за четыре года наладить системную работу», – высказал, в частности, мнение о работе главы республики российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя возникшие у Аксёнова электоральные проблемы.

Между тем, в республике сорваны без малого 40 важнейщих проектов Федеральной целевой программы. Причина срыва важных государственных программ не только в некомпетентном руководстве, но и в повальной коррупции в Крыму.

Об этом заявили недавно главы счётных палат Крыма и Севастополя и прокурор республики Олег Камшилов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.01.19

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