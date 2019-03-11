Грязи с фекалиями: лечебное озеро Сакское годами наполнялось нечистотами

В правительстве Крыма с удивлением узнали, что неочищенные канализационные стоки продолжают попадать в лечебное озеро города Саки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посетив объекты водоотведения города, вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк и министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев заметили текущие в Сакское озеро неочищенные сточные воды.

Комментируя увиденное, министр Черняев отметил усилия сакских коммунальщиков в последнее время, но счёл их недостаточными.

«На сегодняшний день в городе многое сделано: модернизированы три канализационно-насосные станции, строятся современные канализационно-очистные сооружения. Однако напорные коллекторы от главной КНС №8 до строящихся очистных сооружений изношены и не справляются с объемом стоковых вод, который закачивают новые насосы. Их необходимо запроектировать и выполнить строительно-монтажные работы. На это необходимо два-три года. Поэтому для нас вынужденное решение – временный напорный коллектор, протяженностью 3,4 км и стоимостью девять млн рублей. Он исключит выход неочищенных стоков в лечебное озеро к началу туристического сезона», – отметил Дмитрий Черняев.

На сайте МинЖКХ Крыма появилась информация о том, что после осмотра чиновниками места сбросов неочищенных стоков принято решение о сооружении временного напорного коллектора.

«Нужно исключить выход неочищенных сточных вод в лечебное озеро города Саки», – появилась запись на странице министерства в Фейсбуке.

О ситуации было доложено главе Республики Крым Сергею Аксёнову, который, как обычно, срочно поручил к началу туристического сезона исключить выброс неочищенных стоковых вод в лечебное озеро и в кратчайшие сроки подготовить для этого техническое решение.

Как отмечают пользователи Фейсбука на странице МинЖКХ Крыма, выясняется, что до сих пор люди «лечились», принимая грязи с нечистотами.

Кроме того, полное прекращение попадания сточных вод в озеро, даже в ближайшие три года, не решает другую проблему: вся санитарная зона вокруг водоёма загрязнена бытовыми и промышленными отходами. Как будет решена эта проблема, пока не ясно.

На фотографии, представленные пользователями в комментариях, аккаунт МинЖКХ отвечает словами «спасибо за информацию!».

Зона санитарной охраны озера со стороны Михайловки. Фото пользователя Olga Finogentova

Зона санитарной охраны озера в Саках. Фото пользователя Olga Finogentova

Фото пользователя Olga Finogentova

Напомним, к другому берегу лечебного Сакского озера все ближе подступает курортный поселок Новофедоровка. Дачи и пансионаты в этой его части вообще не имеют централизованной канализации, работают на выгребных ямах.

Симферополь, Ольга Картошина

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