Коррупционная чехарда в Крыму: федералам пора делать выводы

Эффективно урегулировать ситуацию с коррупционной чехардой в органах власти Крыма под силу только федеральному центру.

Такое мнение РИА «Новый День» высказал известный крымский политолог, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселев.

Несмотря на резонансные аресты, в том числе заместителя председателя крымского правительства Олега Казурина, приговоренного чуть более трех месяцев назад к 11,5 годам лишения свободы, высокопоставленные чиновники Крыма продолжают совершать коррупционные преступления.

Выявление взяточников среди своих подчиненных, как выяснилось, частично «спонсирует» глава Крыма Сергей Аксенов, недавно признавшийся в том, что передал ФСБ на эти цели более 2 миллионов рублей. Однако регулярное выявление коррупционеров не приводит к уменьшению самой коррупции в среде ближайших к нему сотрудников: арест вице-премьера Виталия Нахлупина стал для него, по словам самого Аксенова, такой же неожиданностью, как и для других крымчан.

«Коррупция там, где существуют условия. Видимо те процедуры, которые существуют при распределении бюджетных средств, не настолько прозрачны, что это позволяет совершать противоправные действия. Крым не является каким-либо исключением – совсем недалеко от нашего полуострова, в Дагестане были проведены обширные чистки, которые выявили государственных чиновников высокого ранга, подверженных коррупции. Большинство эпизодов доказано, ожидаются судебные решения», – напомнил Сергей Киселев.

Эксперт также привел в пример практику Китая, где взяточникам может грозить смертная казнь. По его словам, даже угроза смерти не может остановить коррупционеров, лишь сдерживает их.

«Каким образом убрать личный интерес каждого чиновника – сказать сложно. Все, прежде всего, зависит от качеств самих людей. И если с какой-то необъяснимой последовательностью в число чиновников, назначаемых в Крыму, попадают коррупционеры, видимо в самом процессе их назначения, привлечения на государственные должности существует какой-то изъян. Как говорил наш известный баснописец – может кумушке пора уже и на себя оборотиться, и посмотреть, почему все время происходит наступление на одни и те же грабли, удары которых все больнее и больнее», – отмечает Сергей Киселев.

Эксперт также подчеркнул, что хоть коррупция и не присуща исключительно крымским органам власти, но именно в этом регионе она является особо болезненной.

«Это дискредитация не только чиновничества как класса, но и усилий, которые государство тратит на адаптацию экономики Крыма, на адаптацию жизни людей в Крыму к российским стандартам. Мне кажется, что выводы давно назрели, и их пора делать на федеральном уровне», – заключил Сергей Киселев.

Напомним, 19 октября Басманный суд Москвы арестовал Виталия Нахлупина на два месяца по ходатайству следствия. Его подозревают в систематическом взяточничестве. Аксёнов не спешит делать публичных заявлений с оценкой действий Нахлупина, ожидая результатов следствия.

Вместе с тем, московский эксперт, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что арест такого влиятельного крымского политика как Виталий Нахлупин является однозначным свидетельством целеустремленности силовиков в намерении зачистить правительство республики от коррупционеров, не взирая на занимаемые ими должности.

Другой московский политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов высказал мнение, что о готовящемся задержании Нахлупина знали в Кремле. Более того, с его слов, федералы признают существование в Крыму проблемы с освоением денег, которые выделялись на дорожное строительство. Политолог также предположил, что арест Нахлупина не пройдет бесследно для самого Аксенова и обязательно отразится на политической устойчивости главы региона и его кабинета.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 29.10.18

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