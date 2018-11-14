Вице-премьера Крыма Нахлупина оставили под стражей

Мосгорсуд оставил в силе вынесенное ранее решение Басманного районного суда столицы о заключении под стражу крымского вице-премьера Виталия Нахлупина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», близкого к главе Крыма высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки по статье 290 УК РФ.

Вместе с Нахлупиным оставлены под стражей бывший замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и экс-первый зампред комитета конкурентной политики РК Ярослав Сливка.

Срок заключения арестованным продлён до 16 декабря 2018 года.

Суд не принял во внимание доводы защиты об отсутствии оснований для содержания вице-премьера в СИЗО.

Нахлупин, участвовавший на заседании посредством видеосвязи, убеждал судью, что на Украине он объявлен в розыск и поэтому не может там скрыться.

Следователь и прокурор, в свою очередь, настаивали на содержании Нахлупина в СИЗО до окончания расследования.

«На свободе Нахлупин может принять меры к сокрытию документов, которые еще не изъяты, склонить свидетелей к даче ложных показаний», – цитирует следователя РИА Новости

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – заключила судья.

Напомним, 19 октября Басманный суд Москвы арестовал Виталия Нахлупина на два месяца по ходатайству следствия. Его подозревают в систематическом взяточничестве. Аксёнов не спешит делать публичных заявлений с оценкой действий Нахлупина, ожидая результатов следствия.

Вместе с тем, московский эксперт, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что арест такого влиятельного крымского политика как Виталий Нахлупин является однозначным свидетельством целеустремленности силовиков в намерении зачистить правительство республики от коррупционеров, невзирая на занимаемые ими должности.

Другой московский политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов высказал мнение, что о готовящемся задержании Нахлупина знали в Кремле. Более того, с его слов, федералы признают существование в Крыму проблемы с освоением денег, которые выделялись на дорожное строительство. Политолог также предположил, что арест Нахлупина не пройдет бесследно для самого Аксенова и обязательно отразится на политической устойчивости главы региона и его кабинета.

Между тем, глава Крыма поспешил избавиться от созданного под Нахлупина дорожного комитета и от сити-менеджера Симферополя, назначение которого на пост градоначальника связывают, в том числе, с арестованным вице-премьером.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.18

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