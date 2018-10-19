Крымского вице-премьера отправили за решётку на два месяца

Заместитель председателя правительства Крыма Виталий Нахлупин арестован на два месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о заключении вице-премьера под стражу принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия, которое поддержали в прокуратуре.

Напомним, Нахлупин был задержан 17 октября в Москве. По информации вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко, поводом для этого стало подозрение во взяточничестве.

В Следственном комитете РФ сообщили, что речь идет о «систематическом» получении взяток. Их сумма пока не разглашается, найдены еще не все средства. Следователи предположили, что Нахлупин может избежать ответственности, попробовав покинуть Россию, а также будет давить на свидетелей, поэтому настояли на аресте.

Обязанности Нахлупина будут распределены между другими вице-премьерами после траурных мероприятий, связанных с трагедией в Керчи.

Между тем, суд также принял решение о взятии под стражу двух других крымских экс-чиновников, обвиняемых во взяточничестве – бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки. В публикациях СМИ они упоминаются как «помощники» Нахлупина.

Как уже сообщал «Новый День», вместе с задержанием вице-премьера оперативные мероприятия прошли в Госкомитетах по дорожному хозяйству и конкурентной политики, в Службе автомобильных дорог республики, а также на предприятиях «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

Нахлупин как вице-премьер курировал реализацию ФЦП, в том числе в части дорожного строительства. О претензиях следователей к ситуации с этой отраслью в Крыму ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 18.10.18

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