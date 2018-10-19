«Свято место…» В Крыму сменился куратор ФЦП

Арестованного за взяточничество вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина отстранили от кураторства по федеральным программам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полномочия зампреда правительства передали другому вице-премьеру.

«Уполномочить заместителя председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Юрия Михайловича подписывать от имени Совета министров Республики Крым соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, связанные с реализацией федеральных программ и государственных программ Республики Крым в сферах развития экономики, промышленности, транспорта, спорта», – говорится в распоряжении правительства Крыма от 19 декабря № 1243-р.

Напомним, Нахлупин был задержан 17 октября в Москве. Басманный суд Москвы по поддержанному прокуратурой ходатайству следствия принял решение заключить его под стражу на два месяца. В Следственном комитете РФ обвиняют его в «систематическом получении» взяток.

Вместе с Нахлупиным арестованы бывший исполняющий обязанности замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший первый зампред Госкомитета конкурентной политики Ярослав Сливка.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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