Прокуратура опротестовала домашний арест главы капстроя Крыма

Самарский областной суд отменил домашний арест начальнице службы капитального строительства Крыма Светланы Моравской, которую обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Чиновница останется под стражей еще на трое суток.

Апелляционное представление об отмене домашнего ареста Моравской вынесла прокуратура Самарской области. Суд продлил срок содержания под стражей чиновницы на 72 часа. Ходатайство об избрании ей меры пресечения будет направлено на новое рассмотрение, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал «Новый День», Моравская была задержана по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. До того как возглавить службу капстроя в Крыму, она была директором ГКУ СО «Управление капитального строительства» в Самарской области.

По версии следствия, Моравская обогатила за счет бюджетных средств исполнителей заказа по берегоукрепительным работам у села Рождествено. Условия по госконтракту не были выполнены, что не помешало начальнице согласовать выплату средств. По некоторым данным, компания необоснованно получила более 200 миллионов рублей. Следователи считают, что действия Моравской повлекли «тяжкие последствия». В случае если вина будет доказана в суде, чиновнице может грозить до 10 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что назначить Моравскую на должность главы капстроя Крыма порекомендовал вице-премьер Виталий Нахлупин. Сам он позже также был задержан по обвинения во взяточничестве.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков выразил мнение, что арест чиновника такого уровня подразумевает начало реального процесса по очищению органов власти республики от коррупционеров.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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