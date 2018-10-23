«Нахлупин – верхушка айсберга»: Кремль дал добро на зачистку правительства Крыма

Арест занимавшего должность вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина демонстрирует целеустремленность Москвы в намерении переформатировать управление Крымом.

Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» высказал директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По его словам, арест влиятельного крымского политика Нахлупина свидетельствует о том, что силовики всерьез взялись за действующее правительство республики.

«Нахлупин – личность одиозная для Крыма. Помимо того, что он занимался дорожным строительством, это был человек, который старался выстроить определенную вертикаль в отношении с некоторыми муниципалитетами. Крымские муниципалитеты – довольно своеобразное для России политическое пространство. Поэтому остается вопрос – аукнется ли эта история главам муниципалитетов», – сказал Гращенков.

Эксперт отметил, что громкий скандал произошел перед избранием нового главы Крыма, которое запланировано на 2019 год. При этом, по его мнению, шансы Аксёнова сохранить должность и так довольно невысоки.

«Есть убежденность насчет того, что все-таки второй срок Аксёнова не выгоден России. Переходный постукраинский период пройден. Аксёнов как примиритель украинских элит свою задачу выполнил, так же как и московский ставленник в Севастополе Дмитрий Овсянников. Обоих глав целесообразно заменить и не только с целью ротации», – уверен Гращенков.

Директор Центра развития региональной политики предполагает, что в Кремле желают видеть в Крыму представителей власти, которые будут более стабильны и ближе к российскому политикуму.

«Аксёнов с одной стороны для России является доказавшим свою эффективность неким балансером элитной мозаики. А с другой стороны, учитывая сложную для России политическую ситуацию, и когда Москва с трудом может доверять ненадежной элите Крыма, есть желание перейти к созданию более понятного и твердого фундамента. Для этого надо начать менять людей – на более аффилированных с Москвой. Присылать десант из Москвы в каждый муниципалитет не получится, но хотя бы на уровне губернатора и его кабинета можно произвести точечные замены», – пояснил Гращенков.

В то же время эксперт назвал Нахлупина «верхушкой айсберга»: по его мнению, силовики не будут ограничиваться в подобных операциях, если возникнет такая необходимость и основание.

«Исходя из того как будут развиваться события дальше, можно будет предположить насколько уверенно Аксёнов чувствует себя в Крыму. Если он откажется от поддержки не близких ему лично членов команды, то можно будет говорить о том, что Аксёнов в целом согласен со сценарием Москвы по переделу внутри собственной команды, лишь бы остаться на второй срок», – резюмировал Гращенков.

Напомним, вчера Аксенов назначил вместо арестованного Нахлупина крупного крымского девелопера Евгения Кабанова, который тесно взаимодействовал в комитетах Госсовета с родственниками главы Крыма.

19 октября Басманный суд Москвы арестовал Виталия Нахлупина на два месяца по ходатайству следствия. Его подозревают во взяточничестве. Аксёнов не стал комментировать задержание своего заместителя, заявив, что выскажет свое мнение, после того как «будут обнародованы конкретные факты».

Накануне стало известно о том, что в правительстве появится два новых вице-премьера – министр финансов Крыма Ирина Кивико и депутат Госсовета, гендиректор строительной фирмы «Интерстрой» Евгений Кабанов. После утверждения новых зампредов правительства Госсоветом, они получат полномочия и кураторство отраслей, которые были у Нахлупина.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

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