Арестована назначенная по протекции Нахлупина глава капстроительства Крыма

Силовики продолжают проводить мероприятия по «чистке» крымского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по решению суда начальник службы капитального строительства Крыма Светлана Моравская отправлена под домашний арест на два месяца.

Напомним, Моравская была задержана по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что ее действия повлекли «тяжкие последствия». В случае если ее вина будет доказана в суде, Моравской может грозить до 10 лет лишения свободы.

Службу капстроя в Крыму чиновница возглавляет с августа 2017 года. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил ее на должность по представлению вице-премьера Виталия Нахлупина. В период с 2014 по 2016 годы она работала директором управления капитальным строительством в Самарской области: уголовное дело возбуждено по нарушениям, которые силовики усмотрели в ее деятельности на этой должности.

По предварительной информации, Моравская обогатила за счет бюджетных средств исполнителей заказа по берегоукрепительным работам у села Рождествено. Условия по госконтракту не были выполнены, что не помешало начальнице согласовать выплату средств. По некоторым данным, компания необоснованно получила более 200 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Москве был задержан заместитель председателя крымского правительства Виталий Нахлупин. По ходатайству следствия, обвиняющего влиятельного политика во взяточничестве, суд решил арестовать Нахлупина на два месяца.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков выразил мнение, что арест чиновника такого уровня подразумевает начало реального процесса по очищению органов власти республики от коррупционеров.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 29.10.18

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