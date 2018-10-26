В ФСБ застряли 2 миллиона личных рублей главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о своем деятельном «спонсорстве» операций силовиков по выявлению и задержанию коррупционеров среди крымских чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предоставление собственных средств «под взятки» для оперативных мероприятий привела к тому, что личные деньги Аксёнова «застряли» в качестве вещественных доказательств в архивах уголовных дел.

«За последнее время таких задержаний было много. Могу сказать, что со своей стороны направил восемь эпизодов по взяточничеству за этот год – в том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовали эти мероприятия. В июле я попросил, чтобы меня принял директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Приехал попросить его, чтобы средства, которые я давал на передачу взяточникам, чтобы мне как можно быстрее возвращали. Поскольку я ограничен в ресурсе: у меня более двух миллионов рублей находятся как вещдоки в различных уголовных делах», – заявил Аксёнов в эфире телеканала «Первый крымский», комментируя арест своего заместителя Виталия Нахлупина.

Стоит отметить, что согласно декларации о доходах, в 2017, так же как и в 2016 году, Аксёнов за год заработал 2,64 миллиона рублей.

Несмотря на утверждение Аксёнова об «ограниченности в ресурсах», официальный доход его супруги в 2017 году составил 19,9 миллионов рублей (в 2016 году заработок Елены Аксёновой оказался еще больше – 32,8 миллиона рублей).

Таким образом, «залежавшиеся» в ФСБ 2 миллиона крымского премьера составили около 9 % от общего с супругой дохода за прошлый год.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 26.10.18

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