Вместе с бюджетом? Аксёнов срочно вернул минтрансу созданный под Нахлупина дорожный комитет

После ареста занимавшего должность вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, в Совете министров озаботились реорганизацией возглавляемых им структур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно опубликованному на правительственном портале указу главы Крыма Сергея Аксёнова, к министерству транспорта будет присоединен Государственный комитет дорожного хозяйства.

Решение о возвращении комитета министерству обосновывается в указе «оптимизацией исполнительных органов государственной власти».

Напомним, ведомство было создано в конце июля 2017 года путем выведения Службы автомобильных дорог из сферы управления министерства транспорта и дальнейшего преобразования. Тогда Аксёнов пояснил, что это решение было продиктовано необходимостью повысить «эффективность работы органов государственной власти».

«Новое подразделение будет курировать вице-премьер Виталий Германович Нахлупин», – написал глава Крыма на своей странице в Facebook.

«В задачи комитета войдут методологическая помощь, бюджетирование, а также реконструкция и содержание всех дорог Крыма, в том числе муниципальных. Особое внимание будет уделено улично-дорожной сети в крупных городах Крыма», – говорилось в публикации Аксёнова.

Тогда же глава Крыма сохранил кураторство пассажирских и грузовых перевозок за вице-премьером Владимиром Серовым, впоследствии отправленного в отставку в марте 2018 года.

На встрече со своими заместителями Аксёнов назвал дорожное строительство «ключевой темой» и выразил недовольство темпами работ: «В связи с чем было принято решение об увеличении финансирования этой сферы на 2018 год», – отметил глава крымского правительства, добавив, что «нельзя забывать о сельских районах Крыма, где необходимость в хороших дорогах не меньше, чем в городах». Поэтому программу по строительству и ремонту дорог он поручил «сделать эффективной», и подчеркнул, что «на ее реализацию необходимо предусмотреть достаточный объем средств».

В ответ вице-премьер заявил, что штатная численность комитета должна составить 35 сотрудников, а «дорожный» бюджет планироваться сразу на перспективу. «Провели анализ данных Вами поручений, просчитали бюджет – он будет планироваться на три года», – доложил Нахлупин.

При этом он посетовал на то, что на содержание, капитальные ремонты и реконструкцию дорог было выделено 4,6 миллиарда рублей, тогда как в соседних регионах – «как минимум в 2 раза больше средств»: «Мы будем просить вас утвердить бюджет в размере 8,7-8,9 миллиардов рублей для того, чтобы задать более положительную динамику в части дорожного строительства, капитального и ямочного ремонта, а также проблем содержания», – сказал тогда Нахлупин.

«С учётом составления трёхлетнего бюджета в данном случае надо заложить достаточно средств, чтобы мы смогли все вопросы, связанные с дорожным строительством, наконец-то решить», – ответил Аксёнов.

Напомним, Нахлупин был задержан 17 октября в Москве, через год после создания комитета, а 19 октября взят под стражу на два месяца по обвинению в коррупции. Следователи считают, что он получал взятки в особо крупном размере.

Ранее вице-премьер Игорь Михайличенко подтвердил, что следственные действия проводятся в ряде крымских ведомств, в числе которых – комитет дорожного хозяйства республики.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

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