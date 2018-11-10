Своя рука владыка: Аксёнов избавился от расхваленного им же Лукашёва

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв ушел в отставку по требованию главы Крыма Сергея Аксёнова. Вслед за ним в отставку отправлены все семь его заместителей.

Связано это, по словам Аксёнова, с нерешёнными городскими проблемами: уборкой мусора, транспортным сообщением, с ремонтом дорог, несанкционированной торговлей и многим другим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставке предшествовал публично объявленный двумя неделями ранее «административный террор» в отношении руководителей крымской столицы.

«С понедельника устроим административный террор администрации Симферополя. Ситуация с каждым днем ухудшается. Всю следующую неделю все службы будут «потрошить» Симферополь на конкретных подразделениях, предприятиях, МУПах. Я понимаю, что мне придется временно побыть мэром Симферополя. К концу следующей недели будем думать, что делать: то ли реанимацию, то ли – хирургию», – заявил глава республики.

Примечательно, что «перспективный» мэр превратился в «невыносимого» только через год после вступления в должность, но спустя всего месяц с небольшим после ареста в Москве вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, с которым, в том числе, связывают переход Лукашёва из депутатов в градоначальники.

Между тем, годом ранее глава Крыма приветствовал назначение Игоря Лукашёва, «активного человека с запалом и желанием преобразить крымскую столицу», и, пообещав всемерную поддержку, обозначил ровно те самые городские проблемы, из-за которых и покинул вчера свой пост Лукашёв.

«Поздравляю Игоря Михайловича Лукашева с избранием на должность главы администрации Симферополя. На мой взгляд, именно он презентовал лучшую программу. При этом, Игорь Михайлович активный человек с запалом и желанием преобразить крымскую столицу, изменить жизнь города к лучшему. Главное поручение – быть с людьми на одной волне и самостоятельно изучить каждую проблему. Кроме того, важными проблемами остаются транспортный коллапс в городе, уборка улиц, а также отдельные моменты, связанные с формированием регламентов. Правительство Республики Крым окажет максимальную поддержку по всем направлениям…», – написал в сентябре прошлого года Сергей Аксёнов в Facebook.

Напомним, уроженец Симферополя Игорь Лукашёв в 2006 году был избран от Партии регионов депутатом Верховного совета АРК, где возглавил комиссию по бюджету и финансам. Всё это время пресса охотно цитировала сотрудников МВД (генерала Геннадия Москаля, например), депутатов от других партий, которые намекали на его криминальное прошлое, связывая его с ОПГ «Сейлем».

Всё время своего депутатства в зале заседаний парламента Лукашёв сидел рядом с другим «авторитетным» депутатом – Александром Мельником, которого считали «серым кардиналом» Крыма в годы, когда спикером крымского парламента был Анатолий Гриценко.

В 2010 году, с приходом в Крым донецко- макеевской команды, рядом с Мельником и Лукашёвым в партере парламента сел Виталий Нахлупин, с краю – иначе его ноги не помещались.

Приезжий Нахлупин сменил местного Лукашёва на посту главы бюджетного комитета, но они подружились. До такой степени, что ночь после выборов 2014 года вошедший в партийный список «Единой России» Нахлупин провел в Нижнегорске – по этому округу избирался теперь уже в Госсовет Республики Крым Игорь Лукашёв. Новый друг проследил, чтобы все голоса, отданные за однопартийца, были посчитаны правильно.

После того, как в июле 2017 года Аксёнов назначил вице-премьера Нахлупина куратором регионального и муниципального дорожного хозяйства, в сентябре того же года Лукашёв, перешедший работать в исполнительную власть в качестве сити-менеджера, занялся дорогами крымской столицы. С известным теперь результатом.

Лукашёв, кроме прочего, войдет в историю города как «озеленитель». При нем за счёт городской казны были закуплены сотни дорогостоящих саженцев растений, которых ранее в Симферополе не было. Возможно, позже будут выявлены злоупотребления, имевшие место при этих закупках.

Лукашёвская любовь к ботанике проявилась и в оформлении пешеходных участков улиц Пушкина и Маркса, где экзотические деревья высажены в бочки, то есть замёрзнут, если в Симферополе вдруг случатся серьёзные морозы.

Ремонт этой части центра города стал поводом для увольнения предыдущего главы города, бесславно покинувшего этот пост. В мае прошла информация, что против Геннадия Бахарева открыли уголовное дело: Крымский главк МВД России подозревал экс-чиновника в злоупотреблении полномочиями, но развития этот сюжет пока не получил.

Как работал Лукашёв, видно на одном примере. Возможно, кто-то ещё помнит, что в 90-е годы рынки в симферопольских микрорайонах возникали стихийно, но быстро переходили под контроль ОПГ. В частности, поэтому там никогда не было карманников – «пацаны» следили за порядком. Одним из крупнейших стал рынок «Русь» вблизи Московского кольца.

Геннадий Бахарев как продолжение этого рынка организовал дополнительные торговые ряды, гораздо более дешёвые. Покупатели были довольны, продавцы и хозяева «Руси» – нет. Одним из первых деяний Лукашёва на посту сити-менеджера стала ликвидация «бахаревских» рядов.

На их месте он обещал лавочки с фонтанами – на обочине оживлённой трассы, именно там, куда стекает выхлоп отстаивающихся здесь пригородных автобусов. Торговые ряды снесли, фонтаны построить не успели, площадка превратилась в грязную стихийную парковку. Но, судя по всему, сити-менеджер выполнил данные кому-то обещания.

По мнению жителей Симферополя, Лукашёв давно заслуживал отставки, едва ли не через пару месяцев после вступления в должность, и неизвестно, сколько бы ещё проработал, если бы не «внезапный» для главы Крыма арест «дорожного короля» Нахлупина.

Напомним, другим совместным с опальным вице-премьером «наследием», от которого так же срочно избавился Аксёнов, стал созданный под Нахлупина Государственный комитет дорожного хозяйства.

Симферополь, Ольга Картошина

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