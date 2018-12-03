В Крыму не утихает кадровая чехарда – сбежал четвёртый министр ЖКХ

Глава Крыма Сергей Аксёнов удовлетворил просьбу министра ЖКХ республики Виталия Глотова об отставке «по собственному желанию».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ об увольнении опубликован на официальном портале правительства.

«Принять отставку Глотова Виталия Николаевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению», – говорится в документе.

Напомним, что первым на эту должность Аксёнов назначил «московского специалиста» Александра Жданова. До этого Жданов был одним из руководителей знаменитой в то время «дочки» Минобороны РФ «Славянка».

Это было время, когда на большие деньги, выделенные коммунхозу Крыма из федерального бюджета, сюда полетели авантюристы со всей страны. Желающие реконструировать очистные сооружения Крыма сидели в приёмной министра, и по их характерным лицам и массивным украшениям было понятно, что они рассчитывали, открыв здесь любую дверь ногой, поучаствовать в распиле бюджета, а экс-полковник заставляет их ждать.

Деньги может и поделили тихо, но новые очистные не построили до сих пор, канализации в Коктебеле и половине Судака как не было, так и нет. Зато в здании МинЖКХ появились турникет и охрана.

Следующим ответственным за коммуналку глава республики взял Сергея Карпова (тоже отставной офицер), который запомнился тем, что при нём в список многоквартирных домов, подлежащих капремонту, был включен, по крайней мере, один несуществующий – по улице Гайдара, 20. После полугода настойчивых расспросов прессы, чиновники сменили хамство на милость и превратили явно коррупционное деяние в «техническую ошибку», прислав рабочих чинить крышу в реально существующем доме № 20 по улице Гагарина.

Между тем, министр обещал начать реализацию 25 объектов министерства ЖКХ в 2017 году, перечислил крупнейшие – реконструкции коммунально-очистных сооружений, центральный канализационный коллектор Симферополя, крупный водовод, на ЮБК. К реализации этих проектов не приступили ни в 2017, ни в 2018 году.

После офицеров пост заняла Марина Горбатюк, её в правительство привел вице-премьер Владимир Серов. Оба они приехали из Судака. Смелая женщина рискнула занять пост в тот момент, когда глава Крыма Сергей Аксёнов решил бороться с мусором радикальными мерами – приказал свозить неубранный коммунальщиками мусор к домам местных чиновников. Однако результатов это не дало, и Горбатюк тихо покинула министерский пост вслед за Серовым.

Ушедший сегодня четвёртый министр ЖКХ Виталий Глотов на своей должности пробыл полгода и ничем особенным жителям Крыма не запомнился – при нём в сфере ЖКХ, по крайней мере – вне кабинетов, просто ничего не происходило.

Напомним, три дня назад от Аксёнова ушла «по собственному желанию» министр экономического развития Крыма Наталья Чабан.

Она была назначена главой Крыма в декабре 2017 года вместо Андрея Мельникова, который после публичной ссоры с вице-премьером Виталием Нахлупиным вернулся в Москву.

По словам экспертов, отставка Чабан, как человека Нахлупина, была ожидаемой. Ранее Аксёнов спешно ликвидировал дорожный комитет, созданный под Виталия Нахлупина, которого вскоре стали именовать «дорожным королём».

Как сообщал «Новый День», в ноябре Глава Крыма назначил двух заместителей председателя правительства, Евгения Кабанова и Ирину Кивико, вместо арестованного в Москве за взятку вице-премьера Виталия Нахлупина.

По информации Дирекции по управлению ФЦП Крыма, стало известно, что в 2017 году правительством республики сорвано 25 крупных проектов Федеральной целевой программы.

По мнению известного крымского политолога, доцента кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергея Киселёва, эффективно урегулировать ситуацию с коррупционной чехардой в органах власти Крыма под силу только федеральному центру.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.12.18

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