От Аксёнова ушла министр экономразвития Крыма

Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан подала в отставку по собственному желанию вместе со своим первым заместителем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Чабан была назначена Аксёновым в декабре 2017 года.

«Принять отставку Чабан Натальи Николаевны по собственному желанию и освободить ее от государственной должности Республики Крым – министра экономического развития Республики Крым 30 ноября 2018 года согласно поданному заявлению», – написал в указе глава Крыма.

Сегодня по собственному желанию также ушёл в отставку первый замминистра экономразвития РК Андрей Кулик, который проработал ровно на один год дольше своей начальницы.

Как сообщал «Новый День», в ноябре Глава Крыма назначил двух заместителей председателя правительства, Евгения Кабанова и Ирину Кивико, вместо арестованного в Москве за взятку вице-премьера Виталия Нахлупина.

Напомним, по информации Дирекции по управлению ФЦП Крыма, стало известно, что в 2017 году правительством республики сорвано 25 крупных проектов Федеральной целевой программы.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.11.18

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