Министру строительства Крыма не стали «вправлять мозги» – просто отпустили

Министр строительства и архитектуры Республики Крым Сергей Кононов уволился с занимаемой должности по собственному желанию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», увольнение прокомментировал свеженазначенный вице-премьер правительства Евгений Кабанов, ответственный за сферу строительства и кураторство над ФЦП в республике.

«Министр строительства и архитектуры Республики Крым Сергей Борисович Кононов написал сегодня заявление на увольнение с занимаемой должности по собственному желанию. С 2014 года министерством была проделана большая работа по вхождению Крыма в юридическую плоскость Российской Федерации в строительной отрасли.

Данное кадровое решение связано с предстоящей масштабной реструктуризацией Минстроя РК. Так, планируется объединение министерства и Службы капитального строительства Республики Крым в единую структуру. Данная мера необходима для осуществления более тесного сотрудничества, продуктивной и качественной работы ведомств, решения новых совместных задач, в первую очередь для реализации программ Федеральной целевой программы», – объяснил кадровое решение Кабанов.

Напомним, в прошлом году глава Крыма уже обещал «вправить мозги» министру строительства и архитектуры Кононову. Поводом послужила ситуация в ГУП РК «Крымжелезобетон».

На предприятии 5 месяцев не платили зарплату, задолженность перед сотрудниками достигла 174 млн рублей. Руководитель ГУП сбежал в Киев, это наталкивает на мысль, что проблема была сформирована умышлено. «Предприятие могло бы стать локомотивом отрасти, но осталось и без заказов, и без денег», – заявил тогда Аксенов, отметив, что заместитель министра, курировавший предприятие, будет уволен по статье.

Объясняться пришлось и главе министерства Сергею Кононову: чем занималось ведомство и почему была допущена подобная ситуация. «Расследование покажет, нужно ли вправить мозги министру, – заявлял глава Крыма. – Если нужно будет – вправим».

Спустя время следователи возбудили уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем».

Тогдашний, ещё не арестованный вице-премьер крымского правительство Виталий Нахлупин заявил, что директор «Крымжелезобетона» загнал предприятие в миллионные долги по зарплате и сбежал на Украину. Глава республики Сергей Аксенов, критикуя предложенную министерством строительства и архитектуры трехлетнюю программу развития строительной отрасли, отмечал, что «Крымжелезобетон» долгое время находился без заказов и загрузки. В итоге в министерстве инициировали служебное расследование, а своей должности лишился первый заместитель министра Владимир Локтионов, курировавший предприятие. При этом в указе главы отмечалось, что Локтионов увольняется в связи с выходом на пенсию.

Сам Кононов отделался тогда лёгким испугом.

Что касается Службы капитального строительства Крыма, то её главу – Светлану Моравскую, назначенную в своё время по протекции арестованного в Москве Нахлупина, Сергей Аксёнов уволил меньше месяца назад «по соглашению сторон» – через двадцать дней после задержания и через три дня после замены ей меры пресечения с домашнего ареста на заключение подстражу.

Как сообщал «Новый День», в Крыму не утихает кадровая чехарда, недавно сбежал четвёртый министр ЖКХ.

Ранее от Аксёнова ушла «по собственному желанию» министр экономического развития Крыма Наталья Чабан.

Она была назначена главой Крыма в декабре 2017 года вместо Андрея Мельникова, который после публичной ссоры с вице-премьером Виталием Нахлупиным вернулся в Москву.

По словам экспертов, отставка Чабан, как человека Нахлупина, была ожидаемой. Ранее Аксёнов спешно ликвидировал дорожный комитет, созданный под Виталия Нахлупина, которого вскоре стали именовать «дорожным королём».

Напомним, в ноябре Глава Крыма назначил двух заместителей председателя правительства, Евгения Кабанова и Ирину Кивико, вместо арестованного в Москве за взятку вице-премьера Виталия Нахлупина.

По информации Дирекции по управлению ФЦП Крыма, стало известно, что в 2017 году правительством республики сорвано 25 крупных проектов Федеральной целевой программы.

По мнению известного крымского политолога, доцента кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергея Киселёва, эффективно урегулировать ситуацию с коррупционной чехардой в органах власти Крыма под силу только федеральному центру.

Симферополь, Иван Капустин

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