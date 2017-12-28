Министру строительства Крыма собираются вправить мозги

В министерстве строительства и архитектуры Крыма началось служебное расследование. Поводом послужила ситуация в ГУП РК «Крымжелезобетон».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на предприятии 5 месяцев не платили зарплату, задолженность перед сотрудниками достигла 174 млн рублей. Руководитель ГУП сбежал в Киев, это наталкивает на мысль, что проблема была сформирована умышлено. «Предприятие могло бы стать локомотивом отрасти, но осталось и без заказов, и без денег», – заявил глава РК Сергей Аксенов, отметив, что заместитель министра, курировавший предприятие, будет уволен по статье.

Объясняться придется и главе министерства Сергею Кононову: чем занималось ведомство и почему была допущена подобная ситуация. «Расследование покажет, нужно ли вправить мозги министру, – заявил сегодня глава Крыма. – Если нужно будет – вправим».

Сергей Аксенов отметил, что за последнее время за халатное отношение к служебным обязанностям уволены 39 руководителей подразделений республиканского правительства и 11 глав муниципальных образований. Во всех случаях документы переданы в правоохранительные органы для того, чтобы была дана правовая оценка действиям или бездействию уже бывших чиновников.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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