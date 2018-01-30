Руководство «Крымжелезобетона» заработало уголовное дело

Невыплаченные зарплаты сотрудникам госпредприятия «Крымжелезобетон» стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура провела проверку и передала следователям полученные материалы.

Рассмотрев их, следователи возбудили уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем».

Как уже сообщал «Новый День», вице-премьер крымского правительство Виталий Нахлупин заявил, что директор «Крымжелезобетона» загнал предприятие в миллионные долги по зарплате и сбежал на Украину. Глава республики Сергей Аксенов, критикуя предложенную министерством строительства и архитектуры трехлетнюю программу развития строительной отрасли, отмечал, что «Крымжелезобетон» долгое время находился без заказов и загрузки. В итоге в министерстве инициировали служебное расследование, а своей должности лишился первый заместитель министра Владимир Локтионов, курировавший предприятие. При этом в указе главы отмечалось, что Локтионов увольняется в связи с выходом на пенсию.

Кроме уголовного дела, руководство «Крымжелезобетона» привлекли и к административной ответственности.

«В отношении директора и заместителя директора завода возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями «Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению» и «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Виновным назначено наказание в виде штрафов», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.01.18

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