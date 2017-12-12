Директор крымского ГУПа разорил завод и сбежал на Украину

Директор завода «Крымжелезобетон» загнал госпредприятие в долги и сбежал на Украину. Об этом стало известно в ходе заседания Совета министров Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов возмутился наличием финансовой задолженности у «Крымжелезобетона». По его мнению, предприятие является монополистом и могло бы зарабатывать большие суммы на поставках бетона. А вместо этого накопило 14 миллионов долгов только по зарплате.

«250 человек с августа сидит без зарплаты. Проведите служебное расследование, кто из должностных лиц допустил в данном случае такие действия», – поручил Аксенов вице-премьеру Виталию Нахлупину, поинтересовавшись, уволен ли руководитель госпредприятия.

«Директор, по сведениям, уже находится на Украине», – заявил Нахлупин.

Аксенов потребовал подключить к проведению проверки на заводе органов МВД и прокуратуры, которые смогут выяснить, как использовались зарабатываемые средства.

Напомним, ранее завод принадлежал бывшему украинскому нардепу Андрею Сенченко. Он был национализирован, и на его базе сформировали ГУП. По данным официального сайта правительства Крыма, предприятие подведомственно министерству строительства и архитектуры Крыма, его руководитель – Евгений Ларин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.12.17

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