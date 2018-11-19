Аксёнов дождался заключения под стражу главы капстроя Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил начальника службы капитального строительства Крыма Светлану Моравскую через двадцать дней после задержания и через три дня после замены ей меры пресечения с домашнего ареста на заключение подстражу.

Как сообщал «Новый День», службу капстроя в Крыму Моравская возглавляла с августа 2017 года.

Чиновница уволена с формулировкой «по соглашению сторон».

«Уволить Моравскую Светлану Евгеньевну с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить её от должности начальника Службы капитального строительства Республики Крым по соглашению сторон», – говорится в сообщении, размещённом на портале крымского правительства.

Сергей Аксёнов назначил Светлану Моравскую на должность по представлению вице-премьера Виталия Нахлупина. В период с 2014 по 2016 годы она работала директором управления капитальным строительством в Самарской области: уголовное дело возбуждено в конце октября текущего года по нарушениям, которые силовики усмотрели в её деятельности на этой должности.

По информации следствия, Моравская обогатила за счет бюджетных средств исполнителей заказа по берегоукрепительным работам у села Рождествено. Условия по госконтракту не были выполнены, что не помешало начальнице согласовать выплату средств. По некоторым данным, компания необоснованно получила более 200 миллионов рублей.

14 ноября Самарский областной суд по представлению прокуратуры отменил домашний арест чиновнице. Днём позже она была заключена под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Москве был задержан заместитель председателя крымского правительства Виталий Нахлупин. По ходатайству следствия, обвиняющего влиятельного политика во взяточничестве, суд решил арестовать Нахлупина на два месяца.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков выразил мнение, что арест чиновника такого уровня подразумевает начало реального процесса по очищению верхушки республиканской власти от коррупционеров.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.11.18

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