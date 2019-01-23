Служба капстроительства Крыма заключала контракты с недобросовестными подрядчиками

Комиссия по прекращению деятельности Службы капстроительства Крыма выявила семнадцать подрядных организаций, не выполнивших свои обязательства по госконтрактам. Заказчиком во всех случаях выступала Служба капстроительства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель комиссии Роман Цинцевич.

«За прошедший год 17 подрядных организаций не выполнили в полной мере своих обязательств по государственным контрактам, в которых служба выступала заказчиком в рамках ФЦП», – цитирует Цинцевича Крыминформ.

Напомним, ранее новый вице-премьер Евгений Кабанов затеял перестройку в минстрое – министерство и службу капитального строительства РК объединили в единую структуру.

Прежняя глава Капстроя Крыма Светлана Моравская была уволена главой республики Сергеем Аксёновым через двадцать дней после её задержания и через три дня после замены Моравской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Чиновницу уволили с формулировкой «по соглашению сторон». Назначена она была в 2017 году Сергеем Аксёновым по представлению арестованного в прошлом году вице-премьера Виталия Нахлупина.

На данный момент Служба капстроительства участвует в 76 арбитражных процессах – в большинстве в качестве ответчика. Ещё в 26 процессах в качестве истца, пытаясь вернуть более 142 млн рублей.

«26 исков связаны с ненадлежащим исполнением своих обязательств подрядными организациями по государственным контрактам в рамках ФЦП», – уточнил глава комиссии по прекращению деятельности Службы капстроительства Крыма Роман Цинцевич.

Напомним, по данным заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, без малого 40 проектов ФЦП в Крыму полностью сорваны и по ним вновь необходимо проводить конкурсные процедуры.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.01.19

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