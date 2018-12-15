В Самаре продлён арест крымской чиновнице, назначенной Аксёновым по протекции Нахлупина

Октябрьский районный суд Самары продлил арест экс-руководителю Управления капитального строительства Самарской области и экс-главе капстроя Крыма Светлане Моравской.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Только что Октябрьский райсуд Самары продлил арест экс-рук. Управления капстроительства СО С. Моравской, обвиняемой в злоупотреблении должн.полномочиями. Вчера тот же суд продлил арест ее преемнику по УКС Р.Мязитову. Хорошая тенденция намечается», – написал Хинштейн.

Арест продлён до 17 января 2019 года.

Напомним, бывший начальник службы капитального строительства Крыма Светлана Моравская была задержана по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что ее действия повлекли «тяжкие последствия». В случае если ее вина будет доказана в суде, Моравской может грозить до 10 лет лишения свободы.

Службу капстроя в Крыму чиновница возглавляла с августа 2017 года. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил ее на должность по представлению вице-премьера Виталия Нахлупина.

В период с 2014 по 2016 годы она работала директором управления капитальным строительством в Самарской области: уголовное дело возбуждено по нарушениям, которые силовики усмотрели в ее деятельности на этой должности.

Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил Светлану Моравскую через двадцать дней после задержания и через три дня после замены ей меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Москве был задержан заместитель председателя крымского правительства Виталий Нахлупин. По ходатайству следствия, обвиняющего влиятельного политика во взяточничестве, суд решил арестовать Нахлупина на два месяца.

Недавно Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему зампреду совета министров Крыма Виталию Нахлупину до 16 марта следующего года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.12.18

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