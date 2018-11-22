В Дирекции по управлению ФЦП Крыма пытаются оправдать кабинет Аксёнова

В числе виновных за срыв 25 проектов, запланированных по Федеральной целевой программе на 2017 год, не назван ни один из чиновников Крыма, не говоря уже о главе республиканского правительства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё экспертное мнение о виновниках и причинах невыполнения государственных программ в Крыму высказал генеральный директор Дирекции по управлению ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя Андрей Никитченко.

По мнению Никитченко, «притормозить объекты» пришлось из-за недобросовестных подрядчиков и некачественной проработки проектов, а перенос начала их реализации на два года связан со сложными процедурными мероприятиями. В числе других обстоятельств названы «разные причины».

«У нас есть порядка 25 объектов социальной инфраструктуры, которые были в плане-графике на введение в 2017 году. По разным причинам (как правило, по причинам плохой работы подрядчиков и низкого качества проектов) эти объекты пришлось притормозить, или они были приостановлены подрядчиками.

Переход от одного подрядчика к другому процедурно достаточно длинен и занимает около года: надо (эти объекты) сделать объектами незавершенного строительства, потом расторговать. И таким образом, прежде, чем вы выставите на торги незавершенные объекты, пройдет некоторое время», – цитирует эксперта РИА Новости.

«Республика сейчас предпринимает усиленные меры по тому, чтобы эти объекты были достроены и введены в 2019 году», – уверяет Никитченко.

Между тем, как сказано в аннотации на сайте Экспертно-консультативного Совета при Главе Республики Крым, Дирекция по управлению ФЦП – это «надзорное око, плюс высококвалифицированная экспертиза и помощь по документации», а основная задача Дирекции – «ускорить подготовку документов, которая по форме и по сути должна быть лучше».

Кроме того, организация «имеет контрольно-мониторинговые функции в отношении более 400 проектов, реализуемых за федеральные средства в Республике Крым и Севастополе».

Как сообщал «Новый День», правительство Крыма провалило важные государственные проекты за 2017 год, среди которых – реконструкция коммунально-очистных сооружений, строительство центрального канализационного коллектора в Симферополе и крупного тоннельного водовода для обеспечения водой Южного берега Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.11.18

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