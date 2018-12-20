Москва добавит 300 миллиардов на инфраструктурные проекты в Крыму

Президент Путин пообещал выделить дополнительно 300 миллиардов рублей на завершение инфраструктурных проектов в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на большой пресс-конференции для СМИ в Москве.

Одновременно президент анонсировал развитие оборонного потенциала полуострова.

«Мы будем развивать инфраструктуру. Речь идет не только об усилении военной компоненты, но в первую очередь гражданской инфраструктуры. И все это безусловно будет реализовано. У нас существует федеральная целевая программа по развитию Крыма, и на ближайшее время, два года, мы предусмотрели на развитие полуострова 300 миллиардов рублей. Все это будет двигаться. Параллельно с этим будет усиливаться на столько, на сколько это нам потребуется, военная компонента», – указал глава государства.

Путин перечислил все находящиеся на стадии завершения главные проекты, которые были намечены ранее в рамках ФЦП.

«Мы изначально, сразу практически объявили, что мы намерены построить для связи с Крымом мост, что мы и сделали. Сначала мы построили энергомост, потом газовую тубу туда бросили, теперь мы там строим две электростанции в Севастополе и Симферополе общей мощностью 940 мегаватт. Мы строим дорогу Таврида, которая в конце следующего, в конце 2020 года уже будет, в следующем по-моему году будет в двух-полосном варианте сделана, а в конце 2020 года – в четырех-полосном варианте», – пообещал Путин.

Напомним, недавно Госкорпорация «Ростех», которая занимается строительством двух новых крымских электростанций, попросила Минэнерго вновь перенести запуск второй очереди Таврической и Балаклавской ТЭС, на этот раз – с начала декабря на март.

Позже глава Крыма заявил, что перенос запуска второй очереди Таврической и Балаклавской ТЭС с начала декабря на март из-за срыва графиков строительства не приведёт к серьёзным перебоям с подачей электроэнергии потребителям и не окажет большого негативного эффекта на отопительный сезон 2018-2019 года.

Однако об ускоренном развитии экономики региона, на что надеялись в Кремле после запуска дополнительных мощностей от новых ТЭС, говорить пока не приходится.

Как сообщал «Новый День», по информации Дирекции по управлению ФЦП Крыма, стало известно, что в 2017 году правительством республики сорвано 25 крупных проектов Федеральной целевой программы.

В августе текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на совещании по вопросам развития регионов и расходов федерального бюджета на ближайшие 3 года, заявил, что в Крыму необходимо обновить всю инфраструктуру.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.12.18

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