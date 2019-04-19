Правительство готовится продлить ФЦП по развитию Крыма

Правительство рассматривает возможность продления действия Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя. Соответствующее решение может быть принято по итогам анализа представленных дополнительных масштабных мероприятий по развитию региона. Об этом рассказал в ходе пленарной сессии Ялтинского экономического форума вице-премьер Дмитрий Козак.

«Несмотря на колоссальный объем финансирования и масштабного решения в рамках ФЦП задач, принято решение о реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию полуострова. Вполне возможно, что после этой проработки мы продлим Федеральную целевую программу для республики Крым и Севастополя», – заявил Козак, добавив, что решение правительства о дополнительных мероприятиях было принято «совсем недавно».

«Это дальнейшее развитие авто- и железнодорожной инфраструктуры, систем водообеспечения и туристической сферы», – уточнил вице-премьер. Как передает RNS, по словам Козака, в целом эти предложения уже сформированы, но необходимо сформировать их детально. Сроки реализации конкретных проектов он не назвал.

«Соответствующие предложения должны быть сформированы уже осенью, после чего с учётом имеющихся финансовых ресурсов и объективных технологических возможностей строительной отрасли полуострова правительством будет принято решение о сроках реализации новых масштабных мероприятий», – отметил Козак.

Как писал «Новый День», ранее президент России Владимир Путин поручил найти средства для продления ФЦП по развитию Крыма и Севастополя до 2025 года. Он поручил правительству подготовить предложения по объектам, которые будут финансироваться в рамках ФЦП к 1 октября текущего года. Скорее всего, в проект будут включены трасса Симферополь – Ялта, нуждающаяся в капитальном ремонте (только ее стоимость заявлена на уровне 103 млрд рублей), объездная дорога в Симферополе, мост через Севастопольскую бухту.

Ялта, Иван Гридин

Ялта. Другие новости 19.04.19

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