Крыму и Севастополю понадобятся еще 200 млрд рублей

Крыму и Севастополю могут выделить еще 200 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин поручил найти средства для продления федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя до 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

К 1 октября текущего года правительство должно подготовить предложения по объектам, которые будут финансироваться в рамках ФЦП. Скорее всего, в проект будут включены трасса Симферополь – Ялта , нуждающаяся в капитальном ремонте (только ее стоимость заявлена на уровне 103 млрд рублей), объездная дорога в Симферополе, мост через Севастопольскую бухту.

Симферополь. Другие новости 12.04.19

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