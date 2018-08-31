В Крыму придется обновить всю инфраструктуру

В Крыму необходимо обновить всю инфраструктуру. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития регионов и расходов федерального бюджета на ближайшие 3 года.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе прочего обсуждалось финансирование федеральной целевой программы (ФПЦ) по развитию Крыма и Севатополя.
«Крым и Севастополь – по понятным причинам – одна из самых объемных федеральных целевых программ в силу того колоссального отставания, которое произошло по известным историческим причинам», – заявил премьер.
По его словам, в реконструкции и обновлении нуждается вся инфраструктура дорог, энергокомплекса, инженерных коммуникаций.
«Речь так же идет о назревших социальных вопросах в строительстве детских садов, школ, решении проблем аварийного жилья, ремонте больниц, создании условий для людей, которые приезжают в Крым на отдых», – сказал Медведев.
Москва, Артем Рокотов
Москва. Другие новости 31.08.18
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