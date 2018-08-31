В Крыму придется обновить всю инфраструктуру

В Крыму необходимо обновить всю инфраструктуру. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития регионов и расходов федерального бюджета на ближайшие 3 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе прочего обсуждалось финансирование федеральной целевой программы (ФПЦ) по развитию Крыма и Севатополя.

«Крым и Севастополь – по понятным причинам – одна из самых объемных федеральных целевых программ в силу того колоссального отставания, которое произошло по известным историческим причинам», – заявил премьер.

По его словам, в реконструкции и обновлении нуждается вся инфраструктура дорог, энергокомплекса, инженерных коммуникаций.

«Речь так же идет о назревших социальных вопросах в строительстве детских садов, школ, решении проблем аварийного жилья, ремонте больниц, создании условий для людей, которые приезжают в Крым на отдых», – сказал Медведев.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 31.08.18

По факту пожара в Крымском заповеднике возбудили уголовное дело. / Хитрый житель Севастополя 13 лет жил за счет Украины и России. / К «Черным водам» в Крыму добавятся горькие. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»