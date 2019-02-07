В Крыму открыли для транспорта объездную Дубки – Левадки

Под Симферополем открыта для движения новая четырехполосная дорога между населенными пунктами Дубки и Левадки. В следующем году объездная станет частью федеральной трассы «Таврида».

Строительство участка началось два года назад. Планировалось, что дорогу откроют для транспорта в августе 2018 года, однако открытие несколько раз откладывалось из-за судебных разбирательств с собственником одного из земельных участков и задержки с переключением сетей газоснабжения.

Протяженность участка составляет чуть более 8 км. На трассе установлено уличное освещение, потоки разделены барьерным заграждением. Кроме того, на объездной были построены три путепровода, один из которых полегает через железнодорожные пути.

Строительством занималась новосибирская компания «Сибавтобан». Возведение нового участка обошлось в 6,14 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Ожидается, что трасса Дубки – Левадки поможет разгрузить дорожную сеть Симферополя, где нередко наблюдаются автомобильные пробки.

В 2020 году участок станет частью федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Севастополем.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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