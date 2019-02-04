Минэкономразвития Крыма обещает возвести вдоль «Тавриды» ультрасовременные сервисные мини-города

Вдоль федеральной трассы «Таврида» в Крыму возникнут шесть огромных многофункциональных зон (МФЗ) с мотелями, торговыми центрами, рынками, аптеками, ресторанами, электронными теминалами, детскими площадками, мойками, заправками и станциями техобслуживания.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», министерство экономического развития Крыма уже определилось с инвесторами.

По словам замминистра экономразвития РК Татьяны Малий, крымские МФЗ будут отличаться от материковых масштабностью, дизайном и расширенным набором услуг.

«Территория будущих МФЗ – семь га. Это практически маленький городок. По качеству наполнения, по объектам сервиса, которые будут там размещены, я думаю, мы будем первопроходцами. При этом встречающая инфраструктура в Республике Крым должна отвечать самым высоким требованиям. Чтобы мы могли удивить – и не только дизайном», – цитирует Татьяну Малий РИА Новости.

«В составе наших МФЗ будут АЗС, гостиница, стоянки для легкового транспорта и отдельно – для большегрузных машин. Причем учитывая специфику нашего региона, мы предложили их сделать крытыми, защищенными от солнца и дождя. Там будет и полноценный торговый центр, и рынок для местных фермеров и предпринимателей, где они смогут реализовывать свою сувенирную продукцию, фрукты-овощи. Прописаны отдельные требования для встречи детских автобусов – с кухней, с игровой зоной. Будет туристический навигатор – электронный терминал, где можно выбрать маршрут для ознакомления с достопримечательностями Крыма. Обязательно – зарядная станция для электромобилей, потому что этот транспорт уже широко развит на материковой части России. Банкоматы, аптеки, мультимедийные экраны, мойки, СТО», – обещает замминистра.

Министр экономического развития Крыма Людмила Бланк заявила, что на первом этапе построят четыре МФЗ и пять АЗС от Керчи до Симферополя.

«У всех инвесторов сумма предполагаемых инвестиций отличается в зависимости от планировочных решений объектов, выбранных материалов. Стоимость реализации проекта по созданию АЗС начинается от 180 млн рублей, а предельная стоимость реализации проекта МФЗ – 600 млн рублей. Общая сумма инвестиций, заявленная инвесторами в конкурсных проектах, составляет 2,5 млрд рублей», – приводит слова министра ТАСС.

Сообщается, что инвесторы определились на конкурсе в декабре 2018 года. Это МФК «Таврида», ООО «Фирма ТЭС» и ООО «Барвинок» (группа компаний АТАН). Дизайн проектов предложили специалисты из Сербии.

Симферополь, Иван Капустин

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