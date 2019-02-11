В правительстве назвали срок окончания строительства трассы «Таврида»

Последние работы по комплексной реконструкции автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь будут завершены через три года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в документах, касающихся наиболее важных нацпроектов, опубликованных на сайте правительства РФ.

Что касается развития магистральной инфраструктуры Крымского полуострова, то федеральная трасса «Таврида» в четырёхполосном исполнении будет готова к запуску в декабре 2022 года.

К этому времени состоится ввод в эксплуатацию всех восьми участков автодороги длиной 250 километров. Семь участков закончат к 2020 году, а на строительство восьмого, самого сложного из-за рельефа, потребуется ещё два года.

Трасса будет соответствовать параметрам федеральной автомагистрали – с двухуровневыми транспортными развязками, мостовыми путепроводами и надземными пешеходными переходами.

Время в пути на легковом автомобиле от Керчи до Севастополя, согласно разрешённому скоростному режиму, займёт менее трёх часов.

Недавно в минэкономразвития Крыма заявили, что вдоль федеральной трассы «Таврида» в Крыму возникнут шесть огромных многофункциональных зон (МФЗ) с мотелями, торговыми центрами, рынками, аптеками, ресторанами, электронными теминалами, детскими площадками, мойками, заправками и станциями техобслуживания.

По словам замминистра экономразвития РК Татьяны Малий, крымские МФЗ будут отличаться от материковых масштабностью, дизайном и расширенным набором услуг.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.02.19

Ямальцев возмутила цена на авиарейсы в Крым, которые анонсировал губернатор Артюхов. / Киевский режим собирался надолго «замариновать» капитана сейнера «Норд». / Владелец захваченного сейнера «Норд» просит помощи у правительства. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»