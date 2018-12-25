Объявлена дата открытия движения по первому участку трассы «Таврида»

В ночь на 31 декабря будет открыто движение транспорта по первой очереди новой трассы «Таврида» – 190-километровому участку от Керчи до Симферополя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта Крыма. Движение будет запущено по двум полосам: по одной в каждом направлении.

Отмечается, что на трех участках – в районе Приветного, Зуи и Донского – будет действовать временные объезды. Общая протяженность временной дороги составит 4,6 км.

После открытия первой очереди трассы на ней будет действовать ограничение скорости до 60 км/час. Кроме того, дополнительные скоростные ограничения будут действовать в местах выезда на дорогу технологического транспорта, говорится в сообщении. После того, как трасса будет полностью введена в эксплуатацию в декабре 2020 года, максимальная скорость движения на всей автодороге от Керчи до Севастополя составит 90 км/час.

В республиканском минтрансе обратили внимание на то, что в связи с продолжающимися строительными работами на открытом участке трассы не будет новых АЗС. «Водителям следует учесть, что на участке порядка 70 км от села Батальное до города Белогорска до окончания строительства трассы не будет автозаправочных комплексов», – указали в ведомстве.

Четырехполосная трасса «Таврида» пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км. Строительство дороги оценивается в 149,3 млрд рублей. Магистраль будет проложена в обход всех крупных населенных пунктов и городов, что, как заявляют в крымском минтрансе, «позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути».

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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