Трассе «Таврида» опять помешали земли крымчан

Правительством Крыма принято решение изъять несколько земельных участков у жителей Кировского и Симферопольского районов под строительство федеральной автотрассы Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района).

Сообщается, что это необходимо «для государственных нужд и в целях строительства и реконструкции дороги».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксёнов уже опубликовал распоряжение о сроках оповещения владельцев вставших на пути трассы земельных участков.

«Министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить направление копий настоящего распоряжения правообладателям изымаемых земельных участков заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отсутствия сведений о почтовом адресе и об адресе электронной почты правообладателя изымаемых земельных участков данный правообладатель считается уведомленным со дня опубликования настоящего распоряжения», – сообщается в документе.

Как сообщал «Новый День», ранее правительство Крыма распорядилось изъять дома и участки крымчан в Симферопольском, Ленинском и Кировском районах под строительство дорог республиканского и федерального значения.

В списке изымаемых объектов в Симферопольском районе значились 117 земельных участков, 19 нежилых зданий, 15 домов и жилых помещений.

Масштабное изъятие коснулось и Кировского района. На официальном сайте правительства республики указывались 88 земельных участков. Пояснялось, что изъятие необходимо для строительства трассы «Таврида».

В Ленинском районе под «Тавриду» изъяли 54 участка.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.01.19

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