У жителей Крыма изымут более 250 участков под «Тавриду»

Правительство Крыма распорядилось изъять дома и участки крымчан в Симферопольском, Ленинском и Кировском районах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, опубликованному на портале правительства республики, без недвижимости останутся собственники из села Укромное и поселка городского типа Комсомольское.

Всего списке объектов, которые планируют изъять власти в Симферопольском районе, 117 земельных участков, 19 нежилых зданий, 15 домов и жилых помещений.

Причем три объекта из перечня – многоквартирные дома. Причина для изъятия недвижимости в пользу государства – строительство и реконструкция дороги «Симферополь – Красноперекопск – Армянск – граница с Украиной».

В правительстве обещают, что все граждане получат компенсации. Однако, как показал опыт, собственники не всегда соглашаются на условия чиновников. На днях власти республики сообщили о переносе сроков по завершению строительства объездной дороги «Дубки – Левадки» в районе Симферополя. Владелец одного из участков, по которому должна пройти трасса, обратился в суд. Пока не завершен судебный процесс рабочие не могут продолжать строительство.

Масштабное изъятие коснётся и Кировского района. На официальном сайте правительства республики опубликованы два распоряжения от 3 сентября «1047-р» и «1048-р»: в прилагаемых к документам перечнях указано 88 земельных участков. Как поясняется в распоряжениях, изъятие необходимо для строительства трассы «Таврида».

В Ленинском районе изымут 54 участка.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.09.18

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