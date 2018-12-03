В Крыму сорваны сроки запуска Таврической ТЭС – виновным назван Аксёнов

Госкорпорация «Ростех», которая занимается строительством двух новых крымских электростанций, попросила Минэнерго вновь перенести запуск второй очереди Таврической и Балаклавской ТЭС, на этот раз – с начала декабря на март.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра энергетики Андрея Черезова и на свои источники – в «Технопромэкспорте» – «дочке» Ростеха и в профильных ведомствах.

Кроме того, выяснилось, что первые блоки электростанций, о запуске которых «на полную мощность» торжественно объявили 1 октября, до сих пор работают в режиме пусконаладки: они то загружались, то вообще не выдавали мощность.

В правительстве РФ уже в курсе о срыве сроков и просьбе переноса запусков на март следующего года. Там даже заговорили о корректировке графика ФЦП.

Причиной переноса второй очереди названа неготовность инфраструктуры для ТЭС, а именно – сети для Симферопольской ТЭС и семь подстанций для подключения энергоблоков. За это отвечает «Крымэнерго».

«Инфраструктурные объекты частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме, это зона ответственности местных подрядных организаций», – приводит РБК слова представителя «Технопромэкспорта».

Издание также сообщает, со ссылкой на двух федеральных чиновников и одного крымского, что Минэнерго неоднократно предлагало крымскому правительству передать на федеральный уровень строительство сетевой и газовой инфраструктуры. Однако глава Крыма Сергей Аксёнов «отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан», сообщает РБК.

Напомним, сроки запуска станций неоднократно переносились. Изначально введение в эксплуатацию первых блоков ТЭС планировалось в сентябре 2017 года. Затем срок был перенесен на конец года.

Однако и эти сроки не были выдержаны и назначены новые: первую очередь готовились сдать в мае, вторую – в июне. После этого первые энергоблоки планировали запустить в сентябре, но в итоге перенесли их на начало октября. Одной из причин переноса сроков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры.

Процесс строительства ТЭС в Крыму сопровождали скандалы, инициированные немецкой компанией Siemens, настаивающей на том, что в Крым были поставлены ее турбины.

В фирме считают, что приобретенные газовые турбины не должны были использоваться для новых ТЭС в Симферополе и Севастополе. Так как изначально они якобы предназначались для реализации проекта в Краснодарском крае, а доставка оборудования в Крым нарушает санкционный режим ЕС.

В то же время, в структурах Ростеха, к которым предъявляет иски Siemens, утверждают, что турбины были приобретены на вторичном рынке и модернизированы в России. Требования немецкой компании не были удовлетворены, суды посчитали, что оснований для ареста турбин нет. Однако в фирме все еще пытаются добиться возврата оборудования.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.12.18

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