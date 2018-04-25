Определен подрядчик, который заработает на Симферопольской ТЭС более миллиарда рублей

Определен подрядчик, который подключит высоковольтную линию к Симферопольской ПГУ – ТЭС. По сообщению сайта госзакупок, по заказу ГУП «Крымэнерго» заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ – ТЭС, «работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей», выполнит ООО «УСП Компьюлинк».

Как уже сообщал «Новый День», две крымские ТЭС в Симферополе (Таврическая) и Севастополе (Балаклавская) мощностью по 470 МВт каждая строит Технопромэкспорт» – в рамках федеральной целевой программы развития Крыма «который входит в госкорпорацию «Ростех».

Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций планировался на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году, однако сроки неоднократно сдвигались: многим памятен скандал, разгоревшийся в прошлом году из-за поставок турбин «Сименс» в Крым.

Теперь высокими чиновниками объявлено, что строительство обеих ПГУ-ТЭС находится в завершающей стадии, первые их блоки мощностью 235 МВт будут запущены в мае этого года.

Однако итоговый протокол, определивший подрядчика работ по подключению станции, подписан только вчера.

Московская компания оказалась единственным участником конкурса, который подал заявку на выполнение работ. ООО «УСП Компьюлинк» обеспечит выдачу мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС. В ходе торгов цена контакта была снижена на полмиллиона рублей и составила 1 млрд 260 млн руб.

Интересно, что месяцем ранее заявка этой же компании была признана конкурсной комиссией не соответствующей условиям конкурса.

По данным ЕГРЮЛ, компания «УСП Компьюлинк» имеет уставный капитал 124 млн руб и обременение – до 2021 года она находится в залоге у Сбербанка России.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.04.18

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