В Крыму запущены Балаклавская и Таврическая ТЭС – сети всё ещё не готовы

В Севастополе в присутствии президента Владимира Путина запущены две новые электростанции и подстанция «Порт» в Тамани.

Сетевая инфраструктура, за которую отвечает правительство полуострова и Крымэнерго, до сих пор не готова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Путин после того, как дал команду на запуск электростанций.

По словам Путина, несмотря на то, что главные строительные и пусконаладочные работы завершены, «есть над чем работать, в том числе по сетям».

«Балаклавская и Таврическая станции дадут нам 940 МВт. Еще 850 МВт может обеспечить энергомост, подключенный к Единой системе энергоснабжения России. 160 МВт – это прежние объекты генерации. И еще 129 МВт даст новая Сакская ТЭЦ, которая в данное время готовится к вводу и проходит комплексные испытания», – добавил Путин и отметил, что вновь созданные энергомощности соответствуют по объёму поставляемым Украиной до энергоблокады.

Напомним, в начале декабря Госкорпорация «Ростех», которая занималась строительством двух новых крымских электростанций, попросила Минэнерго вновь перенести запуск второй очереди Таврической и Балаклавской ТЭС, на этот раз – с начала декабря на март.

Причиной переноса второй очереди называлась неготовность инфраструктуры для ТЭС, а именно – сети для Симферопольской ТЭС и семь подстанций для подключения энергоблоков. За это отвечает «Крымэнерго».

«Инфраструктурные объекты частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме, это зона ответственности местных подрядных организаций», – приводил РБК слова представителя «Технопромэкспорта».

Издание также сообщало, со ссылкой на двух федеральных чиновников и одного крымского, что Минэнерго неоднократно предлагало крымскому правительству передать на федеральный уровень строительство сетевой и газовой инфраструктуры. Однако глава Крыма Сергей Аксёнов «отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан».

В результате, по словам Путина, сетевая инфраструктура всё ещё не готова.

Как известно, сроки запуска станций неоднократно переносились. Изначально введение в эксплуатацию первых блоков ТЭС планировалось в сентябре 2017 года. Затем срок был перенесен на конец года.

Однако и эти сроки не были выдержаны и назначены новые: первую очередь готовились сдать в мае, вторую – в июне 2018 года. После этого первые энергоблоки планировали запустить в сентябре, но в итоге перенесли их на начало октября.

Но и этот срок был сорван – первые энергоблоки заработали 25 января.

Причиной переноса запусков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.19

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