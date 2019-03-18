НАТО жёстко потребовало от России вернуть Крым – вместе с новенькими ТЭС и Крымским мостом

НАТО в день пятилетия воссоединения Крыма и России распространило заявление, в котором собрало все обвинения в адрес Москвы, связанные с присоединением и нахождением полуострова в составе РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в документе перечислены и «оккупация Крыма», и наращивание вооружений в регионе.

Кроме того, вновь высказано требование о возвращении полуострова Украине.

«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе», – приводит РИА Новости выдержки из заявления.

«Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаём и не будем признавать. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», – потребовали в НАТО и добавили, что в ином случае, не может быть и речи о возврате к «обычному ведению дел до тех пор, пока в действиях России не произойдут четкие, конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права, международных обязательств».

Напомним, сегодня В Севастополе в присутствии президента Владимира Путина запущены две новые электростанции и подстанция «Порт» в Тамани, что позволяет полностью возместить объёмы электроэнергии, которые поставлялись из Украины до введения энергоблокады полуострова.

Последствия транспортной и железнодорожной блокад Крыма планируется полностью преодолеть в конце 2019 года, когда будет введена в строй железнодорожная часть Крымского моста. На сегодня строители уложили уже половину рельсового полотна.

Сегодня командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников доложил, что в состав Черноморского флота с 2014 года введено более 20 военных кораблей.

Как сообщал «Новый День», Крымский полуостров уже взял под контроль Чёрное море. Состав войск в Крыму усилен настолько, что интересы России в акватории полностью обеспечены.

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море», – заявил министр обороны сергей Шойгу.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.19

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