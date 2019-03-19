В Совфеде ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине

При передаче Крыма Украине полуостров окажется под контролем НАТО и США. Такое заявление на своей странице в Twitter сделал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Таким образом сенатор отреагировал на специальное заявление Североатлантического альянса в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией, в котором прозвучало предложение вернуть полуостров Украине.

«НАТО предложила России «вернуть контроль над Крымом Украине». Иными словами, предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса. Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушёл в Россию, – передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет», – написал Пушков.

Как писал «Новый День», НАТО в день пятилетия воссоединения Крыма и России распространило заявление, в котором собрало все обвинения в адрес Москвы, связанные с присоединением и нахождением полуострова в составе РФ. В частности, в документе говорится об «оккупации Крыма», и наращивании вооружений в регионе. Кроме того, было вновь высказано требование о возвращении полуострова Украине.

«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаём и не будем признавать. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», – потребовали в НАТО и добавили, что в ином случае, не может быть и речи о возврате к «обычному ведению дел до тех пор, пока в действиях России не произойдут четкие, конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права, международных обязательств».

Напомним, Крымский полуостров стал российским регионом пять лет назад. В мартовском референдуме 2014 года подавляющее большинство избирателей высказались за воссоединение с Россией. Украина все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.03.19

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