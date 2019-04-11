В Совфеде ответили на призывы ПАСЕ «заплатить и приехать»

Российские сенаторы ответили на призыв Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) к России вернуться и заплатить за членство в организации. Член международного комитета Совфеда Олег Морозов счел проблематичным возвращение России к работе в ПАСЕ без внесения поправок в регламент организации, гарантирующих отмену санкций против национальных делегаций. С ним солидарны председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По словам Морозова, факт подобного обращения указывает на заинтересованность большинства национальных делегаций Совета Европы (СЕ) для полноценного участия России в работе на всех площадках. Однако возвращение РФ выглядит крайне проблематичным так как действующий регламент ПАСЕ позволяет бесцеремонно наказывать целые страны за позицию по принципиальным вопросам. «Ибо нет никаких гарантий, что режим произвольных «наказаний» не будет включаться при первом же спорном вопросе», – цитирует сенатора РИА «Новости».

Алексей Пушков также считает, что для возвращения России должен быть изменен регламент для исключения санкций в отношении российской стороны. «ПАСЕ призвала Россию прислать свою делегацию и выплатить взносы в СЕ. Однако там «забыли» изменить регламент ПАСЕ, чтобы исключить санкции в наш адрес. А призыв «заплатите деньги и приезжайте, а мы подумаем, лишить ли вас снова ваших прав», мы слышали и прежде. Фокус не пройдёт», – написал в Twitter Пушков.

При этом он отметил, что действия ПАСЕ выглядят неубедительно, а резолюция «отягощена» угрозами в адрес России. По его мнению, организация должна дать больше гарантий для возвращения российской делегации: «Если включённый в резолюцию призыв к России вернуться – это и шаг в верном направлении, то очень маленький и неубедительный, да и не подпертый гарантиями отмены санкций и отягощённый угрозами в наш адрес. Слишком шаткая основа для полноценного возвращения российской делегации», – подчеркнул сенатор.

Кроме того, Пушков напомнил, что в случае ухода России СЕ потеряет самую большую страну Европы, значительную часть бюджета, а также лишится своего влияния на мировой арене. Константин Косачев в свою очередь отметил, что ПАСЕ предыдущими решениями по ограничению полномочий российской делегации вышла за пределы своих полномочий и создала проблемы для Совета Европы в целом.

Россия отказалась участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году после того, как ее права в организации были ограничены из-за отказа организации признать присоединение Крыма. В ответ на это российская делегация отказалась работать на таких условиях. В период с 2016 по 2018 годы Москва не направляла для аккредитации делегаций на сессии необходимые документы, а также перестала выплачивать взносы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Парламентская ассамблея призвала к активному диалогу между всеми сторонами, чтобы сохранить миссию Совета Европы и избежать ситуации, в которой крупнейшее государство-участник будет вынуждено решить покинуть организацию с геополитическими последствиями. По мнению ПАСЕ, это также будет иметь «конкретные последствия для граждан России». В случае невыплаты взноса ПАСЕ пригрозила приостановить права России в обоих уставных органах.

Так, на прошлой неделе генсек СЕ Турбьерн Ягланд обвинил Москву в нарушении положения устава, согласно которому страну могут исключить из организации, если она не платит взносы в течение двух лет. Для России этот срок наступит в конце июня 2019 года. По словам пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена, на сегодняшний день долг России перед Советом Европы составляет примерно 60 млн евро.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.04.19

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