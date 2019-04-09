Климкин возмутился позицией Ягланда о членстве России в Совете Европы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмутился заявлением генсека Советы Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации. Свое критическое заявление он опубликовал в Twitter.

В частности, Климкин сравнил возможное возвращение права голоса России с освобождением «преступников из тюрем». «Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, ибо это линия разделения в обществе», – глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Ягланд заявил, что возможный выход России из СЕ может стать для Старого Света настоящим потрясением, напоминает РИА «Новости». Чтобы разрешить ситуацию, отметил он, надо вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Значительное ухудшение отношений России и Совета Европы произошло в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. Конфликт обострился в 2017 году после того как Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 млн евро. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны – члены организации предпримут меры по ее исключению.

На прошлой неделе Ягланд обвинил Москву, не выплачивающую взнос в бюджет Совета Европы, в нарушении положения устава, согласно которому страну могут исключить из организации, если она не платит взносы в течение двух лет. Для России этот срок наступит в конце июня 2019 года. Как писал «Новый День», по словам пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена, на сегодняшний день долг России перед Советом Европы составляет примерно 60 млн евро.

Также стоит отметить, что твердолобая и наглая антироссийская позиция украинских представителей в ПАСЕ вывела из себя немецкую делегацию. На «откровенно грубое» отношение немцев к делегатам «Незалежной», сопровождаемое «ненормативной лексикой», пожаловался националист и русофоб, депутат Верховной Рады Борислав Береза.

Со слов Берёзы следует, что немецких депутатов особенно разозлили язвительные нравоучения украинских коллег, недовольных тем, что представители Германии не желают поддерживать бесконечный антироссийский регламент в ПАСЕ. В итоге руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник поставил на место украинцев, прибегнув к отборной брани.

По словам Берёзы, конфликт произошёл после того, как Европейская народная партия предложила изменить регламент таким образом, чтобы открыть дорогу в ПАСЕ российской делегации, лишённой ранее права голоса и отказавшейся принимать участие в заседаниях.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 08.04.19

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